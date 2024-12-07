洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
驻村第一书记郭闯安带领张河社区居民大力发展红薯产业
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.17 08:26
郭闯安

　　“郭书记，这玉米又香甜又软糯，味道真不赖！”昨日清晨，汝阳县城关镇张河社区居民薛建朝拿着热乎乎的玉米，来到社区党群服务中心。

　　他口中的郭书记，是汝阳县统计局派驻张河社区的第一书记郭闯安。郭闯安接过玉米仔细端详，只见籽粒饱满、色泽金黄，尝一口，又甜又糯。“老薛，红薯地里套种玉米，这事真中！”他语气中难掩激动。

　　红薯地为何要套种玉米？这还得从郭闯安驻村说起。

　　张河社区紧邻县城，居民历来有种植红薯的传统。2020年，郭闯安到张河社区担任驻村第一书记，经过深入调研，将红薯产业确定为社区的主导产业。他心里清楚，要想念好红薯“生意经”，种植、销售、储藏是三个关键环节。

　　“老薛，种了这么多年红薯，就没想过换换品种？”一次走访中，郭闯安来到脱贫户薛建朝家中。“我一直用老品种、老方法，别人咋种我咋种。新品种咱不懂，也没技术啊！”薛建朝坦言。

　　面对这一普遍问题，郭闯安主动对接县级农业农村部门，邀请专家开展红薯品种选育、病虫害防治、田间管理等专题技术培训。正是在这些培训中，薛建朝和其他居民接触到了洛薯十三、哈密、红瑶等新品种，学到了高起垄、平栽斜插等种植新技术，开启了红薯种植的新篇章。

　　随着红薯种植面积不断扩大，郭闯安开始着手破解销售难题。他一方面培养社区红薯经纪人，搭建种植户与市场的桥梁；另一方面积极对接平顶山、周口等地的农产品采购商，拓宽线上线下销售渠道。“目前社区家家户户种红薯，根本不愁销路。”郭闯安欣慰地说。

　　针对鲜薯储藏问题，郭闯安积极向上争取政策和资金支持。目前，张河社区已建成鲜薯储存窖26个，总储存量达74万公斤，有效延长了鲜薯储存周期，避免了“集中上市价低卖难”的困境。

　　这几年，靠着科学种植红薯，薛建朝成了远近闻名的种植大户，家里盖起了新房，今年红薯种植面积达到30亩。

　　截至目前，张河社区红薯种植面积已达2000亩，其中连片种植1800亩，形成了“红薯为主、烟叶为辅”的种植格局。

　　今年2月，郭闯安再次到张河社区担任第一书记。这一次，他把目光投向了如何提升红薯种植的亩产效益，与薛建朝一起探索套种模式——红薯套种西瓜、红薯套种玉米。

　　“就拿套种玉米来说，同一块地，玉米先收，红薯后收，两者互不影响，还能多一份玉米的收益。”郭闯安介绍，明年计划在社区推广红薯套种玉米模式200亩，进一步增加亩产效益。“到时候，咱们的红薯‘生意经’又要更新升级了。”（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 孔祥聪 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        "医疗接力"再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
