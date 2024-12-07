洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
强化品牌赛事效应 推进工业设计发展
来源: 洛阳网 2025.10.17 08:32
　　记者从市工信局获悉，2025年河南省工业设计大赛于近日正式开启报名通道，我市企业积极参赛，通过强化品牌赛事效应，以设计赋能加速推动产业高质量发展。

　　本届大赛以“设计赋能·智造河南”为主题，由省政府指导，省工信厅会同省委宣传部等10部门联合主办，共分为产品设计组、概念设计组、工业文化设计组3个组别，将聚焦装备制造类、汽车制造类、电子信息类等10个行业领域，促进工业设计创新发展，其中参赛产品(作品)征集工作将于今年12月7日截止。

　　“我市通过承接省农机装备工业设计专项赛事，已选拔出一批优秀设计直通本届大赛决赛，与全省其他产品进行‘强强对话’。在此基础上，我们当下还在积极对接，鼓励企业‘应赛尽赛’，让更多洛阳工业设计成果登场亮相。”市工信局相关负责人表示。

　　工业设计是推动制造业创新的核心动力，更是提升产业竞争力、孕育新生产力的关键环节。近年，我市以设计载体培育为基础，以品牌赛事打造为重点，以创新应用提级为关键，加速推动设计在全市经济社会各领域全面渗透、深度赋能，全市市级工业设计中心达52家。ET1004-W新型轮边智能无人拖拉机夺得2023年省工业设计大赛最高奖金奖；在洛阳现代农机装备集群面向全国组织的首个行业大赛中，我市两项作品分别获得产品设计组和概念设计组一等奖。

　　后续根据赛事评选，我市将陆续开展获奖作品展示和成果推荐，同时谋划组织工业设计技能大赛、工业设计人才需求对接会等活动，不断促进工业设计成果转化和产业化应用，加快工业设计对制造业产业链、供应链、创新链、价值链的全渗透，积极推动更多“洛阳制造”向“洛阳创造”升级。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王黎丽 李巍)
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        "医疗接力"再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
