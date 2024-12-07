洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳火车站片区更新经验成为“全国样本”
洛阳火车站片区更新经验成为"全国样本" 来源: 洛阳网 2025.10.17 08:18
　　昨日清晨，洛阳火车站南广场上，提着行李箱的旅客踏着青灰色地砖走向候车厅，晨光勾勒出唐风特色屋檐的雅致轮廓；南侧的玄武门大街，改造后的双向六车道敞亮通达，车辆有序通行，告别往日人车混行的拥挤。

　　如今，焕然一新的火车站片区，正以全新风貌迎接八方旅客，其更新改造经验更是在不久前成功入选住建部《实施城市更新行动可复制经验做法清单(第四批)》，成为“全国样本”。

　　作为中心城区的一处重要交通枢纽，洛阳火车站年均客流量超800万人次。改造前，该片区曾长期面临设施陈旧、交通拥堵、环境杂乱等问题。针对这些痛点，西工区深入梳理交通体系、功能业态、公共服务配套等方面的短板弱项，明确“城市门户”与“文商旅综合服务区”的功能定位，全面制订火车站片区更新改造方案。

　　在前期改造基础上，该片区锚定3类核心业态——过客留驻的品质商旅、万物沉浸的非标商业集群、昼夜繁盛的烟火经济，推动过客变留客、老街区变网红、旧厂房变秀场，进一步补齐基础设施和公共服务设施短板，持续提升城市整体形象与品质。

　　火车站片区的更新改造，是西工区推进城市提质工作的一个缩影。近年来，该区深入落实城市提质“351”工作举措，坚持以文商旅融合标准推进城市建设与治理，注重全域统筹、整街连片，系统推进“好小区、好社区、好城区”建设。

