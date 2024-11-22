江凌与来洛出席第六届世界古都论坛的嘉宾举行会谈

16日，市委书记江凌与来洛出席第六届世界古都论坛的嘉宾举行会谈。

16日，市委书记江凌与来洛出席第六届世界古都论坛的嘉宾举行会谈。

埃及基纳省省长哈立德·马哈茂德·阿卜杜勒哈利姆·阿卜杜拉尔、叙利亚驻华大使穆罕默德·哈桑内·哈达姆、北马其顿共和国驻华大使馆参赞博瑞扬等国外嘉宾，中国外文出版发行事业局副局长于涛，中国博物馆协会理事长刘曙光，北京市文物局局长张立新，中国社会科学院学部委员刘庆柱，中国社会科学院学部委员、河南省文物考古研究院院长王巍，河南省委宣传部副部长、省政府新闻办主任平萍等国内嘉宾参加会谈。

江凌代表市委市政府对各位嘉宾来洛出席第六届世界古都论坛表示诚挚欢迎。他说，洛阳是一座历史悠久的古都，承载着数千年的文明积淀。以洛阳为中心的河洛地区是华夏文明的重要发祥地。自2018年以来，世界古都论坛已在洛阳成功举办五届，在助力提升文化遗产保护水平、加强文明交流互鉴、推动文化繁荣发展等方面取得可喜成效。此次论坛聚焦“古都·新生：全球古都城市可持续发展”这一主题，共同探讨世界古都关注的共同话题，必将为古都城市可持续发展提供有价值的成果。衷心希望各位嘉宾在洛期间多走走多看看，感受古都新韵，多提意见建议，为推动古都城市可持续发展、深化文明交流互鉴贡献更多力量。作为主办城市，洛阳将着力提供周到服务，确保论坛圆满成功。

哈立德·马哈茂德·阿卜杜勒哈利姆·阿卜杜拉尔等嘉宾先后发言。大家纷纷表示，作为中国著名古都之一，洛阳深厚的文化积淀与独特的历史风貌令人印象深刻。期待与洛阳携手共进，在文化遗产保护利用、传承创新等方面深化合作，共同促进不同文明包容共存、交流互鉴，为增进各国人民友谊、推动人类文明进步贡献更多智慧与力量。

洛阳市领导张玉杰、任丽君等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹)