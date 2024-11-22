洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌与来洛出席第六届世界古都论坛的嘉宾举行会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.16 21:47
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　16日，市委书记江凌与来洛出席第六届世界古都论坛的嘉宾举行会谈。

　　埃及基纳省省长哈立德·马哈茂德·阿卜杜勒哈利姆·阿卜杜拉尔、叙利亚驻华大使穆罕默德·哈桑内·哈达姆、北马其顿共和国驻华大使馆参赞博瑞扬等国外嘉宾，中国外文出版发行事业局副局长于涛，中国博物馆协会理事长刘曙光，北京市文物局局长张立新，中国社会科学院学部委员刘庆柱，中国社会科学院学部委员、河南省文物考古研究院院长王巍，河南省委宣传部副部长、省政府新闻办主任平萍等国内嘉宾参加会谈。

　　江凌代表市委市政府对各位嘉宾来洛出席第六届世界古都论坛表示诚挚欢迎。他说，洛阳是一座历史悠久的古都，承载着数千年的文明积淀。以洛阳为中心的河洛地区是华夏文明的重要发祥地。自2018年以来，世界古都论坛已在洛阳成功举办五届，在助力提升文化遗产保护水平、加强文明交流互鉴、推动文化繁荣发展等方面取得可喜成效。此次论坛聚焦“古都·新生：全球古都城市可持续发展”这一主题，共同探讨世界古都关注的共同话题，必将为古都城市可持续发展提供有价值的成果。衷心希望各位嘉宾在洛期间多走走多看看，感受古都新韵，多提意见建议，为推动古都城市可持续发展、深化文明交流互鉴贡献更多力量。作为主办城市，洛阳将着力提供周到服务，确保论坛圆满成功。

　　哈立德·马哈茂德·阿卜杜勒哈利姆·阿卜杜拉尔等嘉宾先后发言。大家纷纷表示，作为中国著名古都之一，洛阳深厚的文化积淀与独特的历史风貌令人印象深刻。期待与洛阳携手共进，在文化遗产保护利用、传承创新等方面深化合作，共同促进不同文明包容共存、交流互鉴，为增进各国人民友谊、推动人类文明进步贡献更多智慧与力量。

　　洛阳市领导张玉杰、任丽君等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家...
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        “医疗接力”再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
  • ·七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽丝剥茧揪出颅内罕见瘤
  • ·月经初潮迟迟不来咋回事？
  • ·支架、药物球囊都放了，为啥还会心绞痛？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 聚焦十大任务！洛阳出台城市更新...
  • 洛阳市人大常委会出台新规直击住...
  • 降水+大风+降温！@洛阳人，未来几...
  • 10月26日起，洛阳北郊机场执行冬...
  • 市委召开专题会议 研究全市基础教...
  • 参与规模创历届之最！第六届世界...
  • 洛阳，让世界看见古都新生
  • 全省源网荷储一体化项目推进会在...
  • 年均增长30.72%！洛阳科技成果转...
  • “十四五”时期，洛阳科技创新能...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    追着山水游洛阳：...
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳头条
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605