仪式感拉满！第六届世界古都论坛期间 洛阳将以中华传统礼乐盛情迎宾
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.16 19:35
　　10月17日，第六届世界古都论坛将在洛阳开幕。作为论坛重要配套活动，“非遗雅集”将于当日上午在上阳宫文化园举行，集中展示数十项极具洛阳地方特色的非物质文化遗产项目，以“非遗+体验”的形式，让中外嘉宾零距离感受河洛文化的深厚底蕴与时代魅力。

　　本次活动以“传承文明，雅集古今”为主线，融合迎宾仪式与非遗体验于一体。迎宾环节将在上阳宫文化园南门广场启动，通过“八佾迎宾”“簪花迎远客”等古礼展演，结合“我有嘉宾，鼓瑟吹笙”非遗国乐演奏，彰显古都文化底蕴，再现盛唐礼乐迎宾的恢弘气象。

　　非遗雅集活动覆盖上阳宫文化园观风门、观风殿内广场、浴日楼及七宝阁等多个区域。在观风门室内“牡丹生辉”主题区，嘉宾可体验牡丹压花、古法牡丹香妆制作，同时观赏宫灯艺术与牡丹花曲酒酿造技艺展示，全方位感受牡丹文化的深厚与多元。

　　活动期间，观风殿内广场将化身传统市集。现场不仅设有糖画、糖葫芦制作体验区，还精心布置了古陶器展示与围炉煮茶空间，营造闲适雅致的古典生活意境。在广场核心区域，嘉宾可亲手体验唐三彩上釉、参与洛阳铲模拟考古、在专业指导下制作迷你金银书签，感受白马寺金银器制作技艺的精妙，还可通过周鼎青铜器纹饰拓印，与古老文明对话。

　　在浴日楼“丝蕴万象”主题区，嘉宾可沉浸式体验盘金绣、牡丹香制作、唐式大袖衫及段氏布鞋等非遗技艺，领略中国传统工艺的雅致韵味。此外，七宝阁“茶和天下”主题区将使用非遗金银器皿复原大唐宫廷茶事，并辅以“一朵牡丹花”茶品鉴，让嘉宾在茶香中体验盛唐的饮茶风尚。

　　活动主办方表示，本次非遗雅集不仅是非遗项目的集中展示，更是一次深度融合的沉浸式文化体验，旨在让古老技艺“活”起来，生动讲述洛阳故事，彰显中华优秀传统文化的非凡创造力与时代价值，为第六届世界古都论坛增添一抹亮丽而独特的文化色彩。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪/文 张光辉/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
