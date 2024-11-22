洛阳5家博物馆上榜！2025年第三季度中博热搜榜发布

近日，中博热搜榜发布2025年第三季度全国热门博物馆百强推介榜单及多个延伸子榜单，洛阳共有5家博物馆入选，创下历次上榜数量新高。

在本期“全国热门博物馆百强榜”中，洛阳博物馆不仅成功入选，还跻身全国十大热门博物馆，名列第九。同时，二里头夏都遗址博物馆也首次进入该全国百强榜，名列第85位，彰显了洛阳考古遗址类博物馆日益提升的全国影响力。

在细分榜单中，洛阳博物馆同样表现抢眼，于“百强热门博物馆地市馆前50”中名列第二。此外，在“百强考古遗址博物馆前50”榜单中，二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、汉魏洛阳故城遗址博物馆和应天门遗址博物馆分别位列第10名、第15名、第20名和第36名，显示出洛阳市在考古遗址博物馆领域的集群优势。

中博热搜榜是在国家文物局直属单位中国文物交流中心指导下推出的中国博物馆领域首个综合性“热度”推介榜单，被誉为“热门博物馆风向标、优质展览大众指南”，也是国内博物馆行业唯一长期稳定发布的热度榜单。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）