洛阳本周开启“湿冷”模式 气温骤降12℃

17日至20日，全市将出现大风降温天气，东北风4级左右，阵风6级～7级；气温较前期下降8℃～12℃，高海拔山区将出现初霜冻。 未来一周天气预报 今天夜里：小雨转中雨，气温12℃～19℃。 17日(周五)：中雨转阴天，东北风3级～4级，气温14℃～17℃。 18日(周六)：阴天转多云，东北风4级左右，气温11℃～16℃。 19日(周日)：多云转阴天，夜里转小雨，东北风3级左右，气温8℃～13℃。 20日(周一)：阴天有小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，气温7℃～9℃。 21日(周二)：多云间晴天，气温6℃～14℃。 22日(周三)：多云，气温7℃～15℃。 23日(周四)：多云到阴天，气温8℃～15℃。 温馨提示 预计17日的降水、降温和大风天气对室外活动影响明显，需做好相应准备工作，同时受大风和湿度大的影响，户外体感温度较低，还需添加衣物。⑥