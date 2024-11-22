实力宠粉！洛阳文旅邀您观看豫排联赛

2025年河南省女子排球城市联赛(简称豫排联赛)洛阳赛区大幕拉开，曼妙的古风演艺，激情四射的排球比赛，为省内外游客奉上文体旅融合盛宴。
17日，洛阳赛区将举行第二场比赛，洛阳女排继续坐镇主场迎战商丘女排，洛阳文旅集团为球迷提供限量免费门票，欢迎球迷到场观赛。
这将是洛阳女排与商丘女排近期的第二次交锋。9月22日，在豫排联赛第一阶段的最后一场比赛中，同处豫南赛区的洛阳女排与商丘女排展开一场强强对话。最终，洛阳队以3:0战胜对手，实现九连胜。
