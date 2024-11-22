洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
点亮科技梦想！洛阳举办科技运动会选拔赛
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.16 17:24
　　注水加压、升空着陆……16日，在第二届河南省青少年科技运动会洛阳选拔赛上，一款款用饮料瓶自制的水火箭一飞冲天，最高成绩达到了55.6米。

　　该选拔赛由洛阳市科协、洛阳市教师发展中心指导，洛阳市科技馆主办，旨在培育青少年学生的创新精神、动手和协作能力，来自洛阳各县区92所学校的680名参赛选手参与其中。

　　比赛共分洛阳市科技馆、东升二中两个分赛场，设置气弓箭打靶、水火箭比高、自制无人机挑战赛等10个项目，兼顾趣味性与挑战性。10月底，获胜者将代表洛阳参加第二届河南省青少年科技运动会。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        “医疗接力”再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
