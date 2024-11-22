开车请注意！即日起洛阳西工区新增三条单行道

今日，“洛阳交警”官微发布消息称，西工区部分道路将实施单向通行交通管理措施。 今日，“洛阳交警”官微发布消息称，西工区部分道路将实施单向通行交通管理措施。具体内容如下： 关于对西工区部分道路实施单向通行交通管理措施的通告 为进一步优化辖区道路交通组织，提高道路通行效率，缓解重点路段交通拥堵，保障市民出行安全有序，经现场调研论证，决定对辖区部分道路实施单向通行交通管理措施。现将有关事项通告如下： 一、实施路段及通行规则 1.丹城路的唐宫路至纱厂东路段设置单行，通行方向由南向北。 2.御博路的九都路至滨河北路段设置单行，通行方向由北向南。 3.七一路的滨河北路至九都路段设置单行，通行方向由南向北。 二、实施时间 自本通告发布之日起施行。 三、执法管理 公安机关交通管理部门将加强现场管控与电子监控巡查，请广大驾驶人遵照交通标志标线通行，自觉遵守交通法规，共同维护良好交通秩序。 洛阳市公安局交通管理支队勤务三大队 洛阳市西工区城市管理局 2025年10月16日 ⑥