出行注意！10月19日洛阳奥体中心周边道路将临时交通管控
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “洛阳交警”微信公众号 2025.10.16 10:35
　　今日，“洛阳交警”微信公众号发布通告称，洛阳潮燃星动演唱会定于2025年10月19日19时在洛阳市伊滨区奥林匹克体育中心体育场举行，在活动期间将对部分道路分时、分段采取临时交通管理措施。

关于洛阳潮燃星动演唱会期间道路交通管理的通告

　　洛阳潮燃星动演唱会定于2025年10月19日19时在洛阳市伊滨区奥林匹克体育中心体育场举行。为保障活动顺利进行及道路交通安全畅通，根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，在活动期间将对部分道路分时、分段采取临时交通管理措施。现将有关情况通告如下:

　　一、管控时段

　　10月19日9时至24时

　　二、管控区域

　　南山大道(向东)→李村大街(向北)→伊洛东路(向西)→诸葛大街(向南)→司马光路(向东)→孝文大道(向南)连线范围(以上道路均包含本路)。

　　三、交通管理措施

　　(一)自9时至24时，孝文大道(含本路、向南)→南山大道(向东)→光武大道(向北)→龙顾路(向西)→奥体东街(向北)→司马光路(向西)→玉溪东街(向北)→梁村路(向西)→方楼街(向南)→司马光路(含本路、向东)→孝文大道连线范围实行临时封闭，禁止车辆通行。

　　(二)管控区域内除临时封闭路段以外的其他道路设置为临时停车区，车辆可沿非机动车道靠右顺向单排停放，占道停车资源饱和后，道路实行梯次封闭。

　　四、绕行线路

　　以上区域和道路交通临时管控后，南北通行的车辆可绕行伊滨路、诸葛大街、光武大道、李村大街，东西通行的车辆可绕行科技大道、伊洛东路、开元大道。

　　五、出行提示

　　(一)公安机关交通管理部门将根据道路交通流量情况，视情调整临时交通管理时间和范围，请广大市民提前做好出行安排，合理选择出行方式、出行时间。

　　(二)活动现场周边停车资源有限，建议广大歌迷朋友尽量选择公共交通工具出行，以减少交通拥堵,具体公交运行方案由洛阳市公交集团另行发布。在临时停车区道路两侧停车时，注意行车安全，服从现场执勤人员指挥。

　　特此通告

　　洛阳市公安局交通管理支队
2025年10月16日
