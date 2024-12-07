日前，民盟洛阳市委会与河南省洛阳女子监狱签署“黄丝带帮教”合作共建协议，并为“黄丝带帮教”基地揭牌。
“黄丝带帮教”工作由民盟中央和司法部共同合作实施，旨在发挥盟员专业优势，积极参与社会治理，配合司法部门加强特殊人群服务管理与教育转化，帮助他们早日回归社会。
根据协议，民盟洛阳市委会将充分发挥广大盟员的优势力量，切实围绕河南省洛阳女子监狱实际工作需要，量身定制帮教方案，科学谋划帮教举措，积极探索法律服务、心理辅导、就业指导、技能培训、医疗义诊等多元化个性化帮教项目，推动帮教工作走深走实，持续擦亮“黄丝带帮教”品牌。
市政协副主席、民盟洛阳市委会主委夏许峰等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 侯婧佳)
