“十四五”时期，洛阳科技创新能力大幅提升 产业发展新优势加快重塑
来源: 洛阳网 2025.10.16 08:46
龙门实验室研发的油莎豆高效联合收获机

　　昨日，我市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第五场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期科技创新工作有关情况。

　　“十四五”以来，我市大力实施创新驱动发展战略，坚持以科技创新与产业创新深度融合为主线，推动全市科技创新能力大幅提升，产业发展新优势加快重塑，科技创新综合水平位居全省前列，高水平国家创新型城市建设稳步推进。

　　五年来，我市全社会研发投入强度由“十三五”末的2.82%提高至3.47%，连续六年领跑全省，连续五年超过全国平均水平；高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重由43.3%提高到58.9%，产业转型升级取得明显成效。创新成为洛阳高质量发展的鲜明标识、最强动能。

　　创新平台矩阵加快布局

　　我市把创新平台作为创新发展的重要抓手，积极构建功能完善、协同联动的“研发—孵化—产业”全链条创新平台矩阵。

　　其中，我市牵头重组(新建)的全国重点实验室数量居全省第一，P3实验室建成运行，成功融入国家战略科技体系。组建龙门实验室，聚焦细分领域开展企业主导的产学研深度合作，形成“一总部两基地多支点”协同创新体系。深化与省科学院合作，落地建设“中原美谷”“中原药谷”成果转化基地。高新区加快重塑重振，伊滨科技城全面起势，全市省级及以上高新区数量达到8家，位居全省第一方阵。

　　“十四五”期间，全市新增创新平台2113个，总数达4083个，较“十三五”翻一番，实现了全市重点产业集群、所有县区全覆盖。

　　创新主体规模不断壮大

　　我市把企业作为创新发展的关键，实施创新龙头企业树标引领行动、高新技术企业倍增计划、科技型中小企业“春笋”计划，促进“微成长、小升高、高变强”，培强育优创新主体。

　　全市科技型企业总量突破5000家，高新技术企业达到1610家，较“十三五”新增855家，提前一年实现“十四五”倍增目标；省创新龙头企业29家、省“瞪羚”企业45家、国家专精特新“小巨人”企业56家，分别占全省的17.4%、10.6%、13.5%，形成了科技领军企业“顶天立地”、中小企业“铺天盖地”的创新型企业集群。

