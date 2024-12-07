2025年豫港澳台职工烘焙技能交流赛在洛举办

昨日，2025年豫港澳台职工烘焙技能交流赛在我市举办，23名选手齐聚一堂、同台竞技，共同促进四地的职工技能交流与合作。
昨日，2025年豫港澳台职工烘焙技能交流赛在我市举办，23名选手齐聚一堂、同台竞技，共同促进四地的职工技能交流与合作。
昨日，2025年豫港澳台职工烘焙技能交流赛在我市举办，23名选手齐聚一堂、同台竞技，共同促进四地的职工技能交流与合作。
本次大赛由省总工会主办，省政府港澳办、省海峡两岸交流促进会指导，市总工会承办。比赛设置西点艺术造型制作、整形蛋糕制作2个项目，要求选手在2小时内完成1个创意整形蛋糕和2组创意慕斯装饰甜品。裁判组根据成品技术、艺术与口感等综合评分。
在比赛现场，选手们神情专注，操作有条不紊，巧妙地将传统工艺与创新理念融入作品。这些兼具技术难度与文化内涵的作品，引得评委和观众交口称赞。最终，比赛评出金奖、最佳技艺奖、最佳创意奖。比赛间隙，还举办了宋氏面塑、王家花馍等非遗项目展示活动。
省政府外事办、省政府港澳办副主任孙兆敏，省总工会副主席黄健，市人大常委会副主任、市总工会主席安颖芳等出席活动。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖)
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605