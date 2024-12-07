2025年豫港澳台职工烘焙技能交流赛在洛举办

昨日，2025年豫港澳台职工烘焙技能交流赛在我市举办，23名选手齐聚一堂、同台竞技，共同促进四地的职工技能交流与合作。

本次大赛由省总工会主办，省政府港澳办、省海峡两岸交流促进会指导，市总工会承办。比赛设置西点艺术造型制作、整形蛋糕制作2个项目，要求选手在2小时内完成1个创意整形蛋糕和2组创意慕斯装饰甜品。裁判组根据成品技术、艺术与口感等综合评分。

在比赛现场，选手们神情专注，操作有条不紊，巧妙地将传统工艺与创新理念融入作品。这些兼具技术难度与文化内涵的作品，引得评委和观众交口称赞。最终，比赛评出金奖、最佳技艺奖、最佳创意奖。比赛间隙，还举办了宋氏面塑、王家花馍等非遗项目展示活动。

省政府外事办、省政府港澳办副主任孙兆敏，省总工会副主席黄健，市人大常委会副主任、市总工会主席安颖芳等出席活动。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖)