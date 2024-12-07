参与规模创历届之最！第六届世界古都论坛今起在洛举办

自今日起至18日，第六届世界古都论坛在洛阳举办。本届论坛以“古都·新生：全球古都城市可持续发展”为主题，聚焦文明交流互鉴，推动古都文化遗产保护与城市现代化协同发展。昨日，市文物局党组书记、局长赵晓军接受洛报融媒记者采访，解读论坛亮点。

自今日起至18日，第六届世界古都论坛在洛阳举办。本届论坛以"古都·新生：全球古都城市可持续发展"为主题，聚焦文明交流互鉴，推动古都文化遗产保护与城市现代化协同发展。昨日，市文物局党组书记、局长赵晓军接受洛报融媒记者采访，解读论坛亮点。 隋唐洛阳城景区古风演艺 本届论坛在嘉宾规模、领域覆盖、议题设置及活动形式等方面均有显著突破，呈现出三大亮点—— 亮点一 参与规模创历届之最 国内外嘉宾云集 洛阳职业技术学院文物保护考古学院的学生在全国首个石窟寺保护修复技术实训室内上课 本届论坛在参与规模上达到新的高度。国内方面，北京、西安、南京、杭州等13个重要古都城市代表将齐聚洛阳。国际层面，来自30多个国家和地区的近百位外籍嘉宾确认参会，包括亚洲文化遗产保护联盟等国际组织代表，埃及基纳省等古都城市代表，叙利亚、伊朗、约旦等文明古国使节，以及来自英国、美国、意大利、俄罗斯等国家的院士、专家。此外，还有来自新加坡、马来西亚等东盟国家的博物馆界代表及不同国家的媒体代表等。如此庞大的参会阵容，充分体现了论坛的国际影响力与号召力。