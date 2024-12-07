洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
2026年客家文化学术研讨会暨第二届客家祖根地拜祖大典推进会举行
2026年客家文化学术研讨会暨第二届客家祖根地拜祖大典推进会举行
来源: 洛阳网 2025.10.16 08:30
　　近日，我市召开2026年客家文化学术研讨会暨第二届客家祖根地拜祖大典推进会。市政协主席孙延文主持会议并讲话。

　　会议指出，举办客家文化学术研讨会暨第二届客家祖根地拜祖大典，是洛阳展示城市形象的重要窗口，对擦亮洛阳“客家祖根地”品牌、搭建海内外交流合作平台、提升城市影响力等具有积极意义。要精益求精做好各项筹备工作，确保办出水平、办出特色、办出成效。要学习借鉴外地经验，在吸收转化成功经验的基础上，更加注重突出洛阳创新，充分展现洛阳深厚的历史文化底蕴。要注重筹备细节，完善基础设施建设，优化流程设计，深化主题表达，通过精准、精细、精心的筹备，切实提升海内外客家乡亲对祖根地的认同感与归属感。要深化仪式设计，既庄重肃穆又打动人心，真正使客家乡亲在难忘的氛围中感受到情感的共鸣。要加强联系沟通，搭建洛阳与海内外客家的交流合作平台，积极宣传洛阳投资环境和文化旅游资源，吸引海内外客家踊跃参与现代化洛阳建设。

　　会议强调，各相关部门要提高认识，牢固树立“一盘棋”思想，将活动筹备工作纳入重要议事日程，加强沟通协作，形成工作合力，确保各项筹备工作有力有序推进。要完善实施方案，明确任务分工、时间节点和责任人员，推动各项任务按时间节点高质量开展。要提高工作标准，精益求精、严格把关，真正办成彰显洛阳魅力、弘扬客家文化、深化交流合作的盛会，让社会各界认可、让海内外客家乡亲不虚此行。

　　市政协副主席魏险峰等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 高艳芳)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
