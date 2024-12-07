洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
当新零售遇见新文旅（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.10.16 08:30
　　谁说零售实体店要“退场”，谁说洛阳人“消费不行”？！

　　近日，盒马鲜生首店落户辽宁路万达广场，打造了一个集购物、餐饮、娱乐于一体的消费场景，专业厨师现场加工制作，即时享受美味，掀起消费热潮，其连续多日单日售出帝王蟹超过100只，远超预期。可以说，其线上服务和线下体验深度融合，刮起了一股“新零售旋风”！

　　新零售，“新”在线上线下融合，线上提供便利、线下满足体验，并以社交媒体营销、直播带货等新兴方式，精准抵达消费者。社交媒体时代，消费者愿意为美好体验和社交情感买单，并乐于分享，一件商品的“晒点”就是其“卖点”，甚至超过实用价值。零售实体店真正的价值，早已从“买东西的场所”升级为“体验和情感的空间”，这是零售业必须面对的新变化。

　　新零售不仅改变了消费者的购物习惯，也为零售业带来了新的增长点，为新文旅消费引流。比如，胖东来国庆中秋假期8天总销售额高达8.2亿元，日均客流56万人次，已然成为全国消费者的新晋“打卡地标”。其创始人于东来感慨，顾客“不只是为了购物，还为了那份被尊重和被关怀的感觉”。可见，新零售与新文旅是同一套玩法，即线上引流、线下体验是常规操作，打卡拍照是消费的核心密码。

　　随着消费成为拉动经济增长的“主引擎”，如何通过新业态、新模式激发市场活力，成为重要课题。近几年，洛阳走文商旅融合发展之路，加快建设特色商业街区，从西工小街引进一批网红小店，打造消费新场景、焕发新活力，到老城十字街汉服店数量翻倍，点燃“汉服热”、掀起消费潮，商业街区转型为新零售变革提供了难得的机遇。今年以来，我市按照“一店一策”原则，推动购物中心、连锁超市等大中型商业向融合型、时尚型、主题型商业转型升级，许多本地传统零售企业也纷纷摩拳擦掌，将业态的碰撞、转型与融合引向纵深。

　　当新零售遇见新文旅，定将相互成全、彼此成就。零售业要拥抱变化，转型发展，积极引入首店、首发商品和旗舰店，为年轻人打造时尚消费场景，并不断优化线上服务，形成更多有拉动效应的时尚消费引流点，为古都商业生态注入新活力，助力洛阳新文旅“长红”。（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
