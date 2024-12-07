全省源网荷储一体化项目推进会在洛召开

近日，全省源网荷储一体化项目推进会在洛阳召开。

近日，全省源网荷储一体化项目推进会在洛阳召开。

源网荷储一体化以电源(如光伏发电)、电网、负荷、储能为整体规划，是构建新型电力系统的关键模式。目前，全省已累计实施13批622个项目，覆盖工业、农业、交通等领域，全部建成后年发电量142亿千瓦时，为能源转型奠定基础。

会议强调，要坚持政策协同、场景赋能、服务保障联动，加快项目落地见效。要持续深化政策宣传、拓展应用场景，推动更多项目发挥降本、消纳、调结构作用，为全省绿色低碳转型注入新动能。

会议以“现场考察+室内研讨”形式展开。会前，与会人员实地考察洛阳新强联回转支承股份有限公司项目——该企业利用厂房屋顶及空闲土地建成工商业分布式光伏及储能电站，绿电使用率达47%，成为工业领域源网荷储融合样本。

作为承办地，洛阳交出亮眼答卷：已获批一体化项目84个、总投资47亿元，配套新能源91.3万千瓦、储能46.29万千瓦时，建成中航锂电等32个示范项目，年供绿电1.03亿千瓦时，形成多场景融合格局。

会上，洛阳市发展改革委、新强联新圣新能源公司、华能河南分公司等5家单位作典型发言。

省发展改革委、省委政研室、省政府办公厅、河南能监办、全省各市发改系统及重点企业等百余家单位参会。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 卜庆武）