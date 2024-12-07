洛阳网“百姓呼声”：“指尖”上传民生关切 “云端”汇聚落地回音

一周以来，洛阳网“百姓呼声”平台收到网友投诉、咨询、建议2000余条，其中涧西区西苑公园附近隐翅虫较多、九洲池白墙改为红墙、燃气配件设施能否自行购买等多个民生话题成为公众关注的热点。我市有关部门及时回应、答疑解惑。

涧西区西苑公园附近隐翅虫较多

网友反映：家中近期频繁出现隐翅虫，令人困扰。尽管我家在20多层，本以为高层不易受到侵扰，但即便关闭纱窗，家中仍陆续飞入数十只，严重影响正常生活，也带来一定安全隐患。恳请有关部门关注此情况，积极采取有效防治措施。

涧西区城市管理局回复：隐翅虫偏好潮湿环境，近期适逢持续性降雨，湿度大，创造了隐翅虫繁殖的有利条件。随着气温下降，隐翅虫数量会逐渐减少。针对西苑公园附近隐翅虫较多的问题，我们将在降雨结束后对丽新路绿化带、华阳体育公园内草地等处开展消杀。

九洲池白墙改为红墙，依据何在？

网友反映：九洲池唐宫路上的白色围墙涂改成了红色，宫城永巷一带的白墙也涂成了红色，将白墙改成红色有何依据？

洛阳文旅集团回复：其一，在唐代，已形成了等级森严的建筑色彩体系。《唐六典》中明确记载“赤为尊”，朱红色作为皇权专属色彩，仅被应用于宫城、宗庙等最高等级的建筑。其二，九洲池身为紫微城内部的皇家池苑，其围墙属于宫苑边界设施。为与宫城主体建筑(如应天门、明堂)的朱红墙体保持规制统一，九洲池采用朱红色围墙，这不仅使其成为景区的标志性景观，更能强化“隋唐皇家文化”的品牌定位。其三，未来景区将始终以“尊重历史、服务游客”为核心宗旨，通过不断优化细节，让文化遗产真正“活”起来，为游客带来更好的历史文化体验。

不同博物馆对同一件文物命名存差异

网友反映：同一件文物(或其复制品)在洛阳博物馆展出时名为“泥塑佛面像”，而在汉魏洛阳故城遗址博物馆却标注为“大像-面部”，建议文物部门进行审核。

市文物局回复：同一文物不同命名，主要基于两座博物馆不同属性的考虑。洛阳博物馆作为城市综合性历史博物馆，展出北魏永宁寺泥塑精品文物仅此一件，对该文物的命名是从雕塑造像的特征、质地等方面进行考量的；汉魏洛阳故城遗址博物馆作为遗址博物馆，展出北魏永宁寺泥塑文物30余件，文物命名依据中国社会科学院考古研究所相关发掘报告和研究性专著，更加注重命名的科学性、规范性和统一性，采用大像、中像、小像加具体部位的命名能够更加直接有效区分同类文物，同时凸显其在永宁寺遗址中的独特性。

住户可自行购买燃气波纹管和燃气报警器吗？

网友反映：住户可以自行购买燃气波纹管和燃气报警器吗？安装费如何收取？

伊川县新奥燃气回复：用户可以自行购买，但必须符合国家标准，且需要安装检测合格。我公司不负责安装，需要用户自己联系有安装资质人员上门安装。网购的波纹管和报警器质量参差不齐，可能并不合格，如果出现问题，我们不会负责。我公司未强制要求用户购买燃气公司的报警器，只是购买燃气公司的报警器会更加有保障，其产品都是合格且经过备案的，我公司有统一售后保障服务。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）