洛阳，让世界看见古都新生

千年古都，何以新生？世界在洛阳共寻密码！

游客在隋唐洛阳城国家遗址公园拍照打卡

今天，第六届世界古都论坛的帷幕徐徐拉开。来自世界各地的古都代表、专家学者如约相聚洛阳，携手作答“古都·新生：全球古都城市可持续发展”这一时代课题。这是洛阳与世界的又一次握手，是深化文明交流互鉴的生动注脚，必将为全球古都保护与发展、人类文明赓续与进步启迪新的思考与智慧。

城市是文明的容器，古都是历史的明珠。让承载文明记忆的古都焕发时代生机，是全球古都城市所肩负的共同使命。

新时代以来，习近平总书记高度重视城市文脉传承赓续及可持续发展，强调“传承历史文脉，处理好城市改造开发和历史文化遗产保护利用的关系，切实做到在保护中发展、在发展中保护”。

今年5月，总书记亲临洛阳，前往白马寺、龙门石窟考察历史文化遗产保护利用和文旅产业高质量发展等情况，深情嘱托“要把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好”。

今年7月召开的中央城市工作会议，鲜明提出“保护城市独特的历史文脉、人文地理、自然景观”。

这既是对千年瑰宝的深切关怀，也是对文脉赓续的念兹在兹，为我们走好古都新生之路标定了航向。

“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”

作为建都最早、朝代最多、历史最长的中国古都，洛阳坚持深入学习贯彻习近平文化思想和人民城市理念，不断挖掘历史文脉的当代价值，持续探索古都优势变为发展资源的现实路径，让城市留住记忆，让人们记住乡愁，让世界看见古都新生。