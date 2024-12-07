洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
9月洛阳网“百姓呼声”回复率99.55%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.16 08:14
　　9月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子9525条。其中，投诉类7552条、咨询类1433条、建议类540条；已回复帖子9482条，回复率为99.55%，比8月下降0.13个百分点。

　　在职能部门方面，诉求涉及政府职能部门40个，其中33个回复率为100%。

　　在县区政府方面，诉求涉及县区政府15个，其中13个回复率为100%。

　　在公共服务行业方面，诉求涉及公共服务行业单位39个，其中30个回复率为100%。

　　此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。9月共抽查“百姓呼声”帖子4500条，抽查结果显示，有6个单位共21条帖子存在敷衍答复情况。其中，涧西区9条、洛宁县5条、洛龙区4条、中国铁塔1条、伊滨区1条、偃师区1条。

　　9月“百姓呼声”未及时回复情况

　　职能部门

　　洛阳市邮政管理局：帖子总数11条，2条未回复

　　洛阳市民族宗教事务局：帖子总数8条，2条未回复

　　洛阳市消防救援支队：帖子总数51条，1条未回复

　　洛阳市自然资源和规划局：帖子总数32条，1条未回复

　　洛阳市应急管理局：帖子总数3条，1条未回复

　　回复为0的单位：

　　洛阳市气象局(帖子总数2条)

　　洛阳市农业农村局(帖子总数1条)

　　县区政府

　　汝阳县：帖子总数102条，2条未回复

　　嵩县：帖子总数93条，1条未回复

　　公共服务行业

　　洛阳弘义集团：帖子总数70条，13条未回复

　　洛阳文旅集团：帖子总数38条，7条未回复

　　洛阳轨道交通集团：帖子总数37条，2条未回复

　　中国邮政：帖子总数10条，2条未回复

　　洛阳高新热力公司：帖子总数18条，1条未回复

　　中原银行：帖子总数8条，1条未回复

　　回复为0的单位：

　　太平洋人寿保险公司(帖子总数2条)

　　农业银行(帖子总数1条)

　　人保财险公司(帖子总数1条)

　　（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
