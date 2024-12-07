9月洛阳网“百姓呼声”回复率99.55%

9月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子9525条。其中，投诉类7552条、咨询类1433条、建议类540条；已回复帖子9482条，回复率为99.55%，比8月下降0.13个百分点。

9月，洛阳网"百姓呼声"平台共收到各类帖子9525条。其中，投诉类7552条、咨询类1433条、建议类540条；已回复帖子9482条，回复率为99.55%，比8月下降0.13个百分点。 在职能部门方面，诉求涉及政府职能部门40个，其中33个回复率为100%。 在县区政府方面，诉求涉及县区政府15个，其中13个回复率为100%。 在公共服务行业方面，诉求涉及公共服务行业单位39个，其中30个回复率为100%。 此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。9月共抽查"百姓呼声"帖子4500条，抽查结果显示，有6个单位共21条帖子存在敷衍答复情况。其中，涧西区9条、洛宁县5条、洛龙区4条、中国铁塔1条、伊滨区1条、偃师区1条。 9月"百姓呼声"未及时回复情况 职能部门 洛阳市邮政管理局：帖子总数11条，2条未回复 洛阳市民族宗教事务局：帖子总数8条，2条未回复 洛阳市消防救援支队：帖子总数51条，1条未回复 洛阳市自然资源和规划局：帖子总数32条，1条未回复 洛阳市应急管理局：帖子总数3条，1条未回复 回复为0的单位： 洛阳市气象局(帖子总数2条) 洛阳市农业农村局(帖子总数1条) 县区政府 汝阳县：帖子总数102条，2条未回复 嵩县：帖子总数93条，1条未回复 公共服务行业 洛阳弘义集团：帖子总数70条，13条未回复 洛阳文旅集团：帖子总数38条，7条未回复 洛阳轨道交通集团：帖子总数37条，2条未回复 中国邮政：帖子总数10条，2条未回复 洛阳高新热力公司：帖子总数18条，1条未回复 中原银行：帖子总数8条，1条未回复 回复为0的单位： 太平洋人寿保险公司(帖子总数2条) 农业银行(帖子总数1条) 人保财险公司(帖子总数1条)