聚焦十大任务！洛阳出台城市更新行动计划

加快推进110个老旧小区改造、建设20个完整社区试点……日前，洛阳市出台城市更新行动计划(2025—2030年)，聚焦老旧小区改造、完整社区建设、完善城市功能等十大主要任务，深入实施城市更新重点工程，着力打造宜居、韧性、智慧城市，全方位提升城市能级。

加快推进110个老旧小区改造、建设20个完整社区试点……日前，洛阳市出台城市更新行动计划(2025—2030年)，聚焦老旧小区改造、完整社区建设、完善城市功能等十大主要任务，深入实施城市更新重点工程，着力打造宜居、韧性、智慧城市，全方位提升城市能级。

关键词：110个老旧小区

重点改善居民住房条件，加快推进2025年度110个老旧小区改造，2026年6月底前完工。同时支持有条件的楼栋加装电梯；完善小区停车、充电、消防、通信等配套基础设施，增设助餐、家政等公共服务设施。

关键词：20个完整社区试点

以“四中心一市集”建设为抓手，持续完善社区基本公共服务设施、便民商业服务设施、公共活动场地等，建设安全健康、设施完善、管理有序的完整社区，构建城市一刻钟便民生活圈。2025年年底前，完成20个完整社区试点建设。

关键词：重点片区更新

推动重点片区功能转换、业态升级、活力提升，重点实施隋唐洛阳城、周公里、城市阳台、铜驼暮雨、西工火车站、洛南里坊区、上海市场等重点片区更新。

关键词：老旧街区更新改造

在主城区重点打造广州市场、西工地、城市阳台、洛邑古城、校场里、周公里、宝龙(正大)、二郎庙等8个文商旅融合街区；加强老旧厂房、低效楼宇、传统商业设施等存量房屋改造利用，推动建筑功能转换和混合利用，根据建筑主导功能依法依规合理转换土地用途。