洛阳市人大常委会出台新规直击住宅小区治理难题

住宅小区是居民生活的基本单元，也是基层治理的关键环节。日前，洛阳市人大常委会制定出台《洛阳市人大常委会关于住宅小区治理的决定》(下称《决定》)，为破解住宅小区治理难题提供了法治保障。

党的领导贯穿始终，治理主体更明确

“小区事务谁来牵头？重大决策听谁的？”《决定》明确将党的领导贯穿小区治理全过程、各方面，加强党组织对住宅小区各类组织和各项工作的统一领导。重大决策、难点问题以及矛盾化解、风险排查等，要在党组织领导下建立定期研判机制，确保治理方向明确、力度不减。

在运行机制上，《决定》划定“硬规矩”，明确小区党组织、物业管理委员会的设立及主要负责人确定，必须报街道党工委(乡镇党委)决定。业主委员会的设立变更、物业服务人的选聘与退出，也需向街道党工委(乡镇党委)报告。同时，小区党组织负责人可通过法定程序担任业委会、物管会主任，党组织成员可与业委会、物管会成员交叉任职。住宅小区物业服务人选聘与退出、公共收益处置、公共维修资金使用、公共设施及公共空间使用等涉及居民利益的事项应当经住宅小区党组织研究。

职责清单全面公示，治理责任无死角

“小区私搭乱建找谁管？噪声扰民该向哪个部门投诉？”针对小区居民遇到的相关问题，《决定》通过清单化分工、常态化联动，让各治理主体“责任上身、任务上肩”。

其中，公安部门负责处理噪声扰民、违法养犬，城管部门严查违建毁绿，住建部门监管物业服务，生态环境部门查处污染排放，市场监管部门紧盯特种设备安全，应急管理部门处理安全生产问题。《决定》要求各部门制定职责清单，在社区、小区显要位置公示，让居民遇事“找得到人、办得成事”。

此外，《决定》明确，街道办事处(乡镇政府)承担兜底统筹职责，组织业委会、物管会成立换届事宜，也可对秩序混乱的小区实施“直接管理”。社区、业委会、物业则各司其职，形成治理合力。