打造“中国心”！轴研科技产品实现全球首个大功率海上风电样机试验场应用

15日，洛报融媒记者从洛阳轴研科技有限公司获悉，该企业研制的主轴轴承产品，于近日在全球首个大功率海上风电样机试验场——福清兴化湾海上风电场完成应用，实现了我国风电设备核心部件国产化替代的又一重点突破。

福清兴化湾海上风电场一期项目总装机规模77.4MW，建设有8个国内外知名风机厂家的14台机组，被誉为海上风机的“奥林匹克”赛场。轴研科技此次提供的两款主轴轴承FD - 304/2160Y和FD - 305/2300X3/P5，主要应用在一期项目Y14样机上，实现了业内首批该型号机组主轴轴承的国产化改造应用。

主轴轴承是风机的核心部件，承担着吸收叶轮气动载荷和传递功率的重要作用，素有风机“心脏”之称。为确保此次改造国产化方案各项性能指标均高于原国外品牌设备，轴研科技联合主机单位与业主方，结合机组结构特征、载荷工况等参数，认真制定主轴轴承国产化方案，从产品设计开发、材料热处理、精密制造工艺、表面处理技术、质量过程管控等方面进行全面分析和优化。

在具体落地中，轴研科技采用自主创新的正向设计，运用先进仿真软件，对轴承的滚子轮廓、挡边结构、安装游隙等进行迭代优化设计，对上、下风向轴承接触角进行匹配设计，从而充分提升轴承承载能力。在制造上，该批产品套圈及滚动体材料选用抗疲劳冲击性能优异的G20Cr2Ni4A电渣重熔渗碳钢，在滚动体加工中应用WC/C表面处理技术，进一步提升了轴承的承载能力与可靠性。此外，轴研科技在轴承加工关键工序实现了智能化控制，保证了产品的一致性和稳定性，从而确保主轴轴承各项性能指标能够满足海上风电的恶劣工况要求。

近年，轴研科技积极引领风电轴承科技进步，已成功研制国产首台8兆瓦全系列齿轮箱轴承，国产首台7兆瓦、10兆瓦、18兆瓦TRB风电主轴轴承，并为全球最大26兆瓦级海上风电机组提供主轴轴承及齿轮箱轴承，并实现了10兆瓦级风机主轴轴承及齿轮箱轴承的批量生产应用。

“此次完成主轴轴承国产化改造应用，标志着我们既在抢占国际领域‘领跑点’的奋斗中有所成就，又在推进技术创新实施国产化替代的道路上取得丰硕成果。”轴研科技总经理范雨晴表示。

未来，轴研科技将继续坚持“锻造轴研所长，服务国家所需”战略，不断增加风电轴承研发及产业化投入，推动产业深度转型升级，奋力发展新质生产力，进一步助力我国风电产业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王高峰 文/图)