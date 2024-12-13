洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
降水+大风+降温！@洛阳人，未来几天需注意防寒保暖
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.15 18:45
　　刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，受东移西风槽和地面持续冷空气的共同影响，16日到17日我市有一次较明显降水、大风、降温天气过程，气温较前期有明显下降；其他时间以多云天气为主。

　　具体预报：

　　今天夜里：多云。

　　16日(周四)：多云到阴天转小雨，夜里有中雨，局部地区有大雨，气温12℃～21℃。

　　17日(周五)：中雨转阴天，偏北风3～4级，气温14℃～17℃。

　　18日(周六)：阴天到多云，东北风4级左右，气温11℃～16℃。

　　19日(周日)：多云转阴天，部分地区有小雨或零星小雨，东北风3级左右，气温8℃～13℃。

　　20日(周一)：阴天到多云，气温7℃～12℃。

　　21日(周二)：多云间晴天，气温6℃～15℃。

　　22日(周三)：晴天到多云，偏北风3级左右，气温7℃～13℃。⑥
        “医疗接力”再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
