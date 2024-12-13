降水+大风+降温！@洛阳人，未来几天需注意防寒保暖

刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，受东移西风槽和地面持续冷空气的共同影响，16日到17日我市有一次较明显降水、大风、降温天气过程，气温较前期有明显下降；其他时间以多云天气为主。

具体预报：

今天夜里：多云。

16日(周四)：多云到阴天转小雨，夜里有中雨，局部地区有大雨，气温12℃～21℃。

17日(周五)：中雨转阴天，偏北风3～4级，气温14℃～17℃。

18日(周六)：阴天到多云，东北风4级左右，气温11℃～16℃。

19日(周日)：多云转阴天，部分地区有小雨或零星小雨，东北风3级左右，气温8℃～13℃。

20日(周一)：阴天到多云，气温7℃～12℃。

21日(周二)：多云间晴天，气温6℃～15℃。

22日(周三)：晴天到多云，偏北风3级左右，气温7℃～13℃。⑥