翻一番！洛阳“十四五”建成各类创新平台4083家

15日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第五场新闻发布会。围绕创新平台建设，洛阳市科技局相关负责人回答记者提问。

“十四五”以来，洛阳深入实施创新驱动发展战略，坚持把建好用好创新平台作为聚合创新资源的关键，统筹推进各类创新平台建设，已经形成覆盖研发、孵化、产业全链条的创新体系。截至目前，全市建成各类创新平台4083家，较2020年翻一番。

聚焦研发平台，着力构建多层次、宽领域、高效协同的实验室体系，全市牵头组建全国重点实验室6家，数量位居全省第一，新建省市重点实验室41家、产业研究院22家，新备案省级新型研发机构4家。普莱柯国家级P3实验室建成投用，龙门实验室实现“首年出成果”，伊滨智慧岛进入全省智慧岛第一梯队，周山智慧岛在省考核中获得“优秀”等次。

“十四五”期间，洛阳新建省级以上科技企业孵化载体25家，累计培育科技型中小企业、高新技术企业等800余家，吸纳创业就业人数超3000人；布局建设省市中试基地22家，累计开展中试项目1418项，转化科技成果779项；新建科技产业社区25家，累计入驻企业1140家、总营收突破80亿元。创新资源从中心城区逐步向环都市区、南部生态区扩散，创新平台区域分布愈加合理，创新平台矩阵已蔚然成形。

这些创新平台有效提升企业自主创新能力，加速汇聚科技创新人才，有力促进科技成果转化，积极培育孵化科技企业，为洛阳科技创新和产业升级提供了强有力的支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 李岚 文/图）