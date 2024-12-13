年均增长30.72%！洛阳科技成果转化热潮涌

15日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第五场新闻发布会。“十四五”时期洛阳科技成果转化取得了什么样的成效？有什么样的亮点举措？洛阳市科技局相关负责人回答记者提问。

“十四五”以来，洛阳技术合同成交额年均增长30.72%，全市高新技术产业增加值占规上工业增加值比重由“十三五”末的43.3%提高到58.9%，有力支撑了现代产业体系建设和新质生产力培育发展。

通过制度创新打通科技成果转化“最后一公里”，洛阳在全省率先开展职务科技成果赋权改革，在市属高校院所试点探索职务科技成果资产单列管理改革，健全完善技术经理人培育体系。河南科技大学、市农林科学院等试点单位累计赋权转化科技成果460余项，合同总金额3100余万元。