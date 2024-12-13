400余项！洛阳关键核心技术攻关硕果累累

15日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第五场新闻发布会。围绕科技创新工作开展情况，洛阳市科技局相关负责人回答记者提问。 15日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第五场新闻发布会。围绕科技创新工作开展情况，洛阳市科技局相关负责人回答记者提问。 “十四五”期间，洛阳累计实施国家、省、市各类科技项目2448项，取得科技成果3000余项，其中突破关键核心技术400余项，有力支撑了产业高质量发展。 具体来讲，洛阳依托高校、科研院所实施国家、省级自然科学基金项目679项、人才项目211项，为关键技术突破奠定坚实基础。联合高校和科研院所，实施国家、省、市重大科技专项和重点研发项目189项、科技攻关项目851项，促进科技成果转化应用。聚集医疗卫生、乡村振兴、公共安全、节能环保等领域，依托高校、医疗卫生机构等实施公益行业科研项目310项，实施软科学项目208项。 围绕传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业抢滩布局，洛阳汇聚科研力量，推动产业持续向高向新向优，五年来累计备案新产品、新技术、新工艺研发项目3126项，一大批科技成果得到应用。 此外，洛阳进一步健全科技计划组织模式和管理机制，在全省率先探索“揭榜挂帅”机制，“谁能干让谁干”，综合运用“竞争择优”“定向委托”“首席专家制”等制度，以企业为主体、市场为导向、政产学研用深度融合的技术创新体系进一步完善。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 李岚 文/图）