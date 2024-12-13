洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳59家企业组团参加广交会
　　15日，第138届中国进出口商品交易会(广交会)在广州开幕。洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，洛阳共有59家企业参会，涉及22个展区，集中展示了洛阳在智能制造、新能源、钢制家具等领域的创新成果。

　　作为中国历史最悠久、规模最大的综合性国际贸易盛会，在本届广交会上，通达电缆、北方企业、嘉盛电源、北方玻璃、美迪雅瓷业、钢美科技、天久科技等59家洛阳企业参展，展品涵盖家具、摩托车、五金、餐厨用具、电子电气、新能源汽车及智慧出行、日用陶瓷、家用纺织品、园林用品等多个领域的最新产品。

　　展会上，洛阳产品备受关注。洛阳北方企业集团有限公司携燃油与新能源两大板块的多款明星产品重磅亮相，全面展示企业在动力科技与绿色出行领域的最新突破。洛阳嘉盛电源聚焦绿色低碳趋势，推出多款创新产品，精准契合市场对环保、节能产品日益增长的需求。

　　开幕当天，洛阳参展企业更是主动出击，积极对接全球采购商，订单成交态势稳定。尤为亮眼的是，意向订单来源地呈现多元化特点，与来自非洲、中东、东南亚等新兴市场国家的客商现场洽谈活跃，为洛阳市企业优化国际市场布局奠定基础。

　　洛阳市商务局相关负责人表示，后续将充分利用本届广交会的溢出效应，持续引导和支持企业用足用好各项外贸政策与资金支持，着力培育和打造具有国际竞争力的出口品牌，不断做大做强进出口业务，推动更多“洛阳制造”与“洛阳智造”走向世界，为全市开放型经济高质量发展注入新动能。

　　据了解，本届广交会展览面积达155万平方米。展位总数7.46万个，参展企业超3.2万家，均创历史新高，约3600家企业首次亮相。第一期主要展出电子消费品及信息产品、家用电器、汽车配件等类别；10月23日—27日举办的第二期，主要展出日用陶瓷、家居用品、卫浴设备、家具等类别；10月31日—11月4日举办的第三期，主要展出家用纺织品、运动服及休闲服、宠物用品、办公文具等产品。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 赵宇 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        “医疗接力”再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
