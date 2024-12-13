15日，市委召开专题会议，研究全市基础教育提质发展工作。

15日，市委召开专题会议，研究全市基础教育提质发展工作。

市委书记江凌主持会议，市长张玉杰、副市长任丽君等参加会议。

会议指出，这些年，市委市政府始终高度重视教育工作，把教育摆在优先发展的战略位置，立足教育强市定位，积极回应人民关切，通过持续优化调整学校布局、深化教育综合改革、加强教师培训、增加教育投入，加快推进学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展、普通高中多样特色发展，全市基础教育工作迈向良性发展的快车道。面向“十五五”高质量发展所需，要坚持目标导向和问题导向相结合，持续转变思维理念，细化实化工作举措，努力办好人民满意的教育，为现代化洛阳建设提供强有力支撑。

会议强调，要持续转变育人理念，建立以促进学生全面发展为导向的评价体系，全面落实“五育融合”要求，持续推进义务教育优质均衡发展，加快推动普通高中多样特色发展，真正把以学生为中心的理念落到实处。要深入分析人口结构、学龄儿童数量等趋势性变化，扎实做好“十五五”教育专项规划，推动学前教育托幼一体化发展，推进教育资源布局调整，有序优化职普比例，着力形成与洛阳城市定位相匹配的城乡教育体系。要进一步加大教师培训力度，深化校长职级制和教师“县管校聘”改革，更加注重运用智慧化手段，持续提升教师专业能力。要持续深化教学改革，推动课堂教学由以“教”为中心向以“学”为中心转变，不断提高学生思考能力和创新能力；深化教研改革，建好用好市、县、校三级教师发展中心和基础教育研修院等平台，推动研训一体化取得更大成效；深化学校治理体系改革，以党组织领导的校长负责制为牵引，积极推动事权下放，让学校成为独立办学主体，全面激活学校活力动力。各级党委政府要全力支持和推动教育改革发展，确保教育经费足额投入、稳定增长，及时研究解决教育工作涉及的重大问题，为教育高质量发展提供良好保障。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)