锤炼党性担使命 交流互鉴启新程

为深入践行为党育才、为党献策初心，全面了解党员领导干部的培训需求，增强教学安排的针对性实效性，促进教学相长、学学相长。10月14日晚，市委党校2025年秋季学期乡科级进修二班组织学员开展“两带来”问题交流分析会，进一步帮助学员解决工作和思想上的困惑，提升学员的工作履职能力。

在交流过程中，42名学员结合理论困惑和实践难题，围绕各自的“两带来”问题(一是结合本职工作，带来一个干部群众关心的热点、难点问题；二是结合党性分析，带来一个到党校学习最需要解决的问题)，认真分享了自身的思考和体会。本次活动带来的问题涵盖众多领域，涉及乡村振兴、基层治理、科技创新、改革发展等4大类94个具体问题。

交流会上，各位学员围绕干部群众关心的热点难点问题、思想理论问题，各抒己见、深入交流。大家既谈经验、讲做法，又针对困惑提建议、解问题，切实实现了从“被动式”教学转变为“主动式”思考，取得了良好的效果。根据《主体班教学计划》安排，培训期间党校将为学员搭建更多的交流讨论平台，真正让学员在党校学有所思，学有所获。 参训学员纷纷表示，本次“两带来”学员论坛活动，提出问题有深度、分析问题有见地、经验交流有温度，为“两带来”转换为“两带回”奠定了基础，又能使党校及时了解学员学习需求，充分挖掘鲜活案例，为案例式教学和决策咨询研究提供素材，进一步带动教学质量提高、带动咨询能力提升，实现学用结合、教学相长，最终达到“学思用贯通，知信行统一”。(李永旺 张润杰)