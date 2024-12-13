洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
全省唯一！洛阳（国家级）知识产权保护中心已正式投入运行
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.15 16:16
　　10月15日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第五场新闻发布会，围绕建立较为完善的知识产权协同保护体系，为产业发展赋能增效，洛阳市知识产权保护中心相关负责人回答记者提问。

　　保护知识产权，就是保护创新。十四五期间，国家知识产权局在全国布局了多个国家级知识产权保护中心，旨在加快重点产业专利授权速度。洛阳(国家级)知识产权保护中心于2023年底正式投入运行，目前是全省唯一一家运行的国家级知识产权保护中心。

　　目前，该中心已和国家知识产权局建立专利快审绿色通道，运行以来共受理专利预审申请4750余件，单个案件预审平均周期3.4个工作日，其中发明专利占比82%，发明专利授权率86%，发明专利授权时间已从原有20个月左右缩短至三个月以内。精准服务洛阳重点产业和科创主体，共计备案创新主体1185家，高新技术企业以上占比70%以上。

　　通过建立“提前介入—技术研判—集中预审”的批量预审工作机制，该中心将服务端口前移，精准对接企业在产品上市、技术保护等关键节点的迫切需求，为中国船舶集团有限公司第七二五研究所、中钢洛耐科技股份有限公司、晖耀激光科技(洛阳)有限公司等多家重点创新企业提供批量预审服务，助力其创新成果全面、高效获得知识产权保护，增强市场竞争力。

　　依托洛阳(国家级)知识产权保护中心，洛阳市市场监管局、洛阳市中级人民法院、洛阳市公安局、洛阳市检察院、洛阳市司法局分别设置相应服务机构，高标准建设“一站式”知识产权协同保护平台。设立中西部地区唯一商业秘密投诉举报受理咨询窗口，联合开展知识产权保护宣传培训，大幅提升公众知识产权保护意识。

　　下一步，洛阳将紧密围绕制造业及重点产业发展，深度开展精准保护服务专项行动，重点支持市场潜力大，创新能力强、品牌优势明显的创新主体，不断提升服务能力，推动企业掌握知识产权运用规则，强力助推洛阳产业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 张锐鑫 文/图)
