洛阳已基本建成知识产权“严、大、快、同”保护格局
来源: 洛阳网 2025.10.15 16:17
　　10月15日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第五场新闻发布会，围绕知识产权强市建设、知识产权创新和保护、面向中小企业创新需求推出举措等方面，洛阳市市场监管局相关负责人回答记者提问。

　　“十四五”以来，洛阳始终以知识产权全链条建设为抓手，致力于构建知识产权运营服务生态体系和知识产权大保护格局，为“建强副中心、形成增长极”注入创新动能。

　　洛阳聚焦先进装备制造、新材料等优势产业，建立高价值专利培育体系，“十四五”期间全市专利授权量累计超过6万件，有效发明专利拥有量达到16176件，年均增幅18%。万人有效发明专利拥有量达22.5件，超额完成全市“十四五”规划目标。获得中国专利奖金奖2项，银奖2项，河南省专利奖一等奖4项，二等奖7项。全市获批1家国家级产业知识产权运营中心，6家省级高价值专利培育中心，35家企业49项产品认定为国家专利密集型产品。

　　洛阳加快构建高标准大保护格局，已基本建成知识产权“严、大、快、同”保护格局。2023年10月，洛阳(国家级)知识产权保护中心正式运营，针对先进装备制造和新材料产业实现专利授权周期缩短85%以上。执法司法协同发力，2024年全市查办侵权案件211件，公安机关侦办涉知识产权犯罪案件30余件，形成有力震慑。同时建立跨区域协作机制，与郑州、新乡等地实现知识产权执法联动，营商环境持续优化。

　　高效能运用机制成效显著，“十四五”期间，洛阳设立1600万元知识产权质押融资风险补偿资金池，引导金融机构加大对科技型企业信贷投放力度，累计实现质押融资25.8亿元，惠及企业151家。发行全省首单知识产权证券化产品，为25家科创企业融资1.33亿元，推动知识产权金融与科技创新、产业创新协同联动、深度融合。成立1.05亿元的知识产权运营发展基金，引导社会资本向高新技术领域集聚，实现医疗器械等领域产品国产替代。知识产权运营服务平台发布高校可转化专利2400条，培育国家、省、市级知识产权强企285家，科技金融融合持续深化，“知识产权质押贷”合作银行达10家，授信额度超13亿元。

　　下一步，洛阳将实施高价值专利培育工程，到2026年，实现全市万人高价值发明专利8件目标。完善质押融资风险补偿机制，扩大知识产权金融覆盖面，惠及更多科技型中小企业。深化知识产权协同保护行动，健全快速协同保护机制，切实筑牢企业创新发展“安全屏障”，让知识产权真正成为洛阳科技创新的“压舱石”和“助推器”。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 张锐鑫 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
