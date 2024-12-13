10月26日起，洛阳北郊机场执行冬春季航班时刻表

今日，“洛阳北郊机场”官方微信公众号发布消息称，洛阳北郊机场2025年冬春季航班时刻表执行日期为：2025年10月26日至2026年3月28日。
通航城市23个(含国际)分别为：上海、深圳、广州、重庆、杭州、三亚、海口、福州、珠海、南宁、昆明、南昌、贵阳、大连、沈阳、哈尔滨、乌鲁木齐、哈密、西宁、呼和浩特、包头、赤峰、曼谷。
