重污染天数为0！洛阳今年优良天数已达202天

洛报融媒记者15日从洛阳市生态环境保护委员会办公室获悉，截至10月14日，洛阳今年优良天数已达202天，重污染天数0天，环境空气质量持续改善。

洛报融媒记者15日从洛阳市生态环境保护委员会办公室获悉，截至10月14日，洛阳今年优良天数已达202天，重污染天数0天，环境空气质量持续改善。

今年以来，按照洛阳市委、市政府工作部署，洛阳各县区、各部门以环境空气质量改善为核心，着力开展煤电减排、产能转移退出、交通运输减排、新能源车推广、环保绩效升级、扬尘治理提升、餐饮油烟治理、秸秆禁烧方、烟花爆竹禁放、重污染天气管控等“十大专项行动”，把各项措施落在实处，取得扎实成效。

与此同时，洛阳严格实施环境空气质量生态补偿机制，以精准施策和刚性约束持续深入打好蓝天保卫战。据介绍，洛阳市遵循“谁保护、谁受益，谁污染、谁补偿”的原则，依据PM2.5、PM10浓度改善情况等关键指标，对各县区进行月度考核与核算。通过科学设定奖惩标准，对环境空气质量改善成效显著的地区给予相应的资金奖励，形成正向激励；对考核不达标、治理不力的地区则要求支付生态补偿资金，体现责任倒逼。这一“硬约束”有效激发了全市治理大气污染的内生动力，形成了你追我赶、协同共治的大气污染防治新格局，为洛阳高质量发展筑起了坚实绿色屏障。

据介绍，截至10月14日，洛阳市PM2.5浓度为每立方米35微克，同比改善22.2%；PM10浓度为每立方米58微克，同比改善18.3%。PM2.5浓度、优良天数、重污染天数三项指标均达到年度目标时序进度。

洛阳市生态环境保护委员会办公室有关负责人表示，洛阳将持续推动“十大专项行动”重点任务落实，着重做好工业污染减排、柴油货车监管、秸秆禁烧、施工扬尘污染防治、烟花爆竹禁放、重点区域周边精细化管理等工作，推动环境空气质量持续向好。同时，洛阳8个市级督导组将继续聚焦重点领域、重点问题持续开展督导检查，对任务进展滞后、问题突出的地区和单位，将综合采取提醒、通报、约谈等措施，确保各项任务有序推进。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 魏巍 通讯员 赵亚虹）