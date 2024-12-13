洛阳经营主体受益所有人信息备案进入倒计时

记者昨日从市市场监管局获悉，我市经营主体受益所有人信息备案进入倒计时。2024年11月1日前登记注册的我市所有公司、合伙企业及外国公司分支机构注意了，请抓紧时间于2025年11月1日前登录“河南省企业登记全程电子化服务平台”对受益所有人信息进行备案，以免影响之后的正常运营。

记者昨日从市市场监管局获悉，我市经营主体受益所有人信息备案进入倒计时。2024年11月1日前登记注册的我市所有公司、合伙企业及外国公司分支机构注意了，请抓紧时间于2025年11月1日前登录“河南省企业登记全程电子化服务平台”对受益所有人信息进行备案，以免影响之后的正常运营。

所谓受益所有人，是指最终拥有或者实际控制备案主体，或者享有备案主体最终收益的自然人，公司、合伙企业、外国公司分支机构和中国人民银行、国家市场监督管理总局规定的其他主体。根据自2024年11月1日起施行的《受益所有人信息管理办法》要求，公司、合伙企业及外国公司分支机构，应当通过相关登记注册系统备案受益所有人信息。

市市场监管局相关负责人解释，《受益所有人信息管理办法》施行后，注册登记的经营主体同步完成受益所有人备案，因此，在2024年11月1日前已登记注册的备案主体，应当于2025年11月1日前，通过登记注册系统备案受益所有人信息。另外，如果是符合《受益所有人信息管理办法》第三条规定的备案主体，可在备案系统中承诺后免于备案受益所有人信息。

具体的操作步骤为：进入“河南省企业登记全程电子化服务平台”，登录后在“业务办理”页面，将右侧下拉框拉至最下方，点击图标“受益所有人信息(备案)”，即可进入填报页面。需要了解更多填报内容，在填报页面右侧浮窗点击下载“指南”，或者进入中国人民银行河南省分行官方网站，点击首页“办事指南”，下载“受益所有人信息备案指南”即可查阅。

需要特别提醒的是，备案主体未按照规定办理受益所有人信息备案的，依照企业登记管理有关行政法规处理。中国人民银行及其分支机构发现备案主体备案的受益所有人信息不准确的，应当责令备案主体限期改正；拒不改正的，处5万元以下罚款。建议相关经营主体尽早登录系统完成备案或承诺免报事项，以免临期系统拥堵无法如期完成从而造成不必要的麻烦。如果您在信息填报中有疑问，可拨打河南省受益所有人信息备案咨询服务热线0371-69089600。 （洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 周晓瑜）