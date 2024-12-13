洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“汉服店数量3年增长75倍”的启示（河洛谈）
2025.10.15
　　身着一袭汉服，心怀千载风华，赴一场与历史的对话。美团旅行数据显示，今年国庆中秋假期，洛阳上榜全国文旅消费目的地城市前十，其中洛邑古城依旧是引流担当，穿汉服依然是热门项目。

　　“一件汉服带火一座城”，佳话何以延续？

　　假期前夕，一则从老城区传出的消息，无形中道出答案：2023年以来，该区汉服产业爆发式增长，汉服体验店数量从2022年年底的18家激增至现在的1360家，3年增长75倍，并吸引1197万人次体验汉服，带动消费16.45亿元。量变背后，是深刻的产业质变，昭示洛阳汉服经济的“势”兴起了，迈向了顶流！

　　汉服店数量3年增长75倍，又蕴含着哪些经验与启示？深入老城采访，深刻体会到汉服经济于此蓬勃兴起，既在其爆发于“国潮热浪、文旅复苏”的天时，也在它扎根于“盛世隋唐、神都洛阳”的地利，更得益于“干群同心、政企共进”的人和。

　　看外在，当市场萌动，政府迅速响应、全力托举。首先是开店“快”，流程简化，审批从速；其次是人才“旺”，当汉服店急需妆造师，人社部门以200多场技能培训输送1.4万余名人才；再者是格局“大”，以“汉服+洛邑古城”为牵引，组建“吃住行游购娱”六大联盟，彼此放下内卷，抱团发展。一双“有形的手”，为爆火的汉服经济“托了底”也“点了睛”。

　　看内在，老城区汉服店如雨后春笋般生长，不仅把过去动辄上千元的汉服体验价打了下来，还在“每隔一两个月更新汉服款式和妆造配饰”中，把行业整体审美提了上去。完善的生态、充分的竞争，更让不少汉服店葆有品牌思维、创新意识，从早期比规模、卷价格，转向拼妆造、拼摄影、拼服务。同时从同质化竞争转向共享式发展，既各美其美又美美与共，互借汉服与妆造师，组团输出品牌和人才，让“对手”变“队友”。

　　“最初我们是摸着石头过河，如今让外地摸着洛阳过河。”一位店主的感慨，折射出洛阳汉服经济的发展高度。一路走来，“到洛阳穿汉服”从“小众爱好”演变为“大众体验”，造就发展人文经济、践行文旅富民的鲜活样本。今天，从老城到洛阳再到整个行业，正锚定技艺更精、体验更佳、服务更优，深挖文化内涵、丰富场景业态、提升品质规范，更好地以汉服为载体，让历史文化“活”起来，让年轻游客“走”进来，走好高质量发展新征途。（洛平）
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        “医疗接力”再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
