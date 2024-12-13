全市安全生产视频调度会议召开

昨日，我市召开安全生产视频调度会议，认真落实省、市相关部署要求，深入分析当前安全生产形势，对做好下一步工作进行再安排再部署。市委常委、常务副市长潘开名出席并讲话。

昨日，我市召开安全生产视频调度会议，认真落实省、市相关部署要求，深入分析当前安全生产形势，对做好下一步工作进行再安排再部署。市委常委、常务副市长潘开名出席并讲话。

会议指出，安全生产事关人民群众生命财产安全，事关经济社会发展大局，是不可逾越的红线、底线和生命线。各级各部门必须始终绷紧安全生产这根弦，强化风险意识，树牢底线思维，以高度敬畏态度和极端负责精神抓实抓细安全生产各项举措，坚决防范和遏制重特大事故发生。

会议强调，要突出重点领域，全面排查地质灾害隐患，持续深化“打非治违”专项行动，统筹抓好危化品、消防、建筑施工、烟花爆竹等重点行业领域安全生产工作，努力把风险隐患消除在萌芽状态。要坚持科学精准，强化隐患排查，摸清风险底数，分级分类建立工作台账，充分依托专家力量提升风险识别与处置的专业性、针对性，切实提高安全生产精细化管理水平。要拧紧责任链条，压实党政主要领导、行业监管部门、企业主体“三方”责任，进一步强化督导检查，严格奖惩问责，推动全市安全生产形势持续稳定向好。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)