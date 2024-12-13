洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

全市安全生产视频调度会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.15 08:31
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日，我市召开安全生产视频调度会议，认真落实省、市相关部署要求，深入分析当前安全生产形势，对做好下一步工作进行再安排再部署。市委常委、常务副市长潘开名出席并讲话。

　　会议指出，安全生产事关人民群众生命财产安全，事关经济社会发展大局，是不可逾越的红线、底线和生命线。各级各部门必须始终绷紧安全生产这根弦，强化风险意识，树牢底线思维，以高度敬畏态度和极端负责精神抓实抓细安全生产各项举措，坚决防范和遏制重特大事故发生。

　　会议强调，要突出重点领域，全面排查地质灾害隐患，持续深化“打非治违”专项行动，统筹抓好危化品、消防、建筑施工、烟花爆竹等重点行业领域安全生产工作，努力把风险隐患消除在萌芽状态。要坚持科学精准，强化隐患排查，摸清风险底数，分级分类建立工作台账，充分依托专家力量提升风险识别与处置的专业性、针对性，切实提高安全生产精细化管理水平。要拧紧责任链条，压实党政主要领导、行业监管部门、企业主体“三方”责任，进一步强化督导检查，严格奖惩问责，推动全市安全生产形势持续稳定向好。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家...
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        “医疗接力”再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
  • ·七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽丝剥茧揪出颅内罕见瘤
  • ·月经初潮迟迟不来咋回事？
  • ·支架、药物球囊都放了，为啥还会心绞痛？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 15日10时开抢！洛阳首期消费券来了
  • 呼南高铁焦洛平段项目推进工作专...
  • 洛阳老城区南门口广场“梳妆”迎客
  • 世界领先！“洛阳创新”智慧矿山...
  • 16日起线上办理！洛阳职工医保余...
  • 洛阳空调消费券15日10时开抢
  • 十二届市委全面深化改革委员会第...
  • 洛阳出台相关文件 将收购存量商品...
  • 洛阳市举行隋唐洛阳城国家遗址公...
  • 第六届世界古都论坛将在洛阳启幕
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
    AI视频 |看！河洛...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605