李保国到县区召开座谈会
来源: 洛阳网 2025.10.15 08:31
　　日前，市人大常委会主任李保国到洛宁县、宜阳县、伊川县、偃师区等地，就2026年拟定监督项目分别召开座谈会，广泛征求意见建议。

　　座谈会上，相关县(区)人大常委会班子成员、各工委室负责同志及部分乡镇(街道)人大(工委)负责同志等结合各自实际，围绕优化营商环境、生态环境保护、农村饮用水安全、低保政策落实、基层社会治理等群众密切关注的热点难点问题，提出针对性意见建议，为完善细化2026年监督项目提供参考。

　　李保国指出，人大监督是党和国家监督体系的重要组成部分。市人大常委会聚焦“两高四着力”，紧扣市委中心工作，在充分梳理总结今年监督工作成效基础上，提前对明年监督项目进行谋划，并采取“线上+线下”方式，广泛吸纳民意、汇集民智，确保监督项目紧贴实际需求、精准解决问题。

　　李保国强调，要围绕中央、省委、市委决策部署，聚焦人民群众关心关注，谋深谋实监督项目，充分发挥人大监督支持促进和服务保障作用，推动党委决策部署落地落实、见行见效。要坚持“小切口”监督，聚焦具体领域、关键环节和突出问题，找准人大服务保障高质量发展、高效能治理的结合点、切入点、突破点，以精准监督为经济社会高质量发展注入强劲动能。要不断增进民生福祉，始终把人民群众利益放首位，持续提升教育、医疗、养老、生态、基层治理等领域监督力度和温度，着力破解群众急难愁盼问题，提升群众获得感、幸福感和安全感。要持续增强监督实效，综合运用各类方式方法，探索创新机制办法，以“跟踪式、递进式、穿透式”监督确保每一项工作落到实处、取得实效，努力为现代化洛阳建设贡献人大监督力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)
