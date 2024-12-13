洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“全国优秀城乡社区工作者”张静：用党建“绣花针”织就群众幸福网
洛阳网 2025.10.15 08:20
张静(右)与同事商议事务

　　“要把有责任心、有奉献精神的优秀党员和业主，选到我们‘红色业委会’，把咱们的好传统、好做法坚持下去，把咱们的家园建设得更好。”近日，记者见到涧西区武汉路街道武汉路社区党委书记、社区主任张静时，她正与辖区电焊条厂小区“红色业委会”成员商议换届事宜。

　　张静话音刚落，大家深有感触地说：“回想起来，在社区指导下，小区这几年发生了翻天覆地的变化。”

　　电焊条厂小区曾是一个“三无”小区。2020年，武汉路社区党委指导该小区先后成立了小区党支部和“红色业委会”，把党建工作下沉到小区，架起党群“连心桥”。

　　今年38岁的张静，已在武汉路社区工作了13个年头，电焊条厂小区的蜕变，正是她积极用“红色引擎”激活社区基层治理活力的生动实践。

　　武汉路社区几乎都是老旧家属区。面对老旧小区物管缺位、硬件落后等痛点，张静秉持“一名党员温暖一个楼栋，一个支部幸福一个小区”的治理理念，用党建“绣花针”织就治理新图景。

　　她推动建立了20个小区党支部，创新试点党支部与业委会“交叉任职”。电焊条厂小区作为首个试点，通过10余次党群协商会，成功解决了车棚管理、停车位划分等方面的多年顽疾。

　　更精细的治理体现在“邻里微网格”中。张静将105栋住宅楼细分为84个微网格，推行“邻长制”，常态化收集民情民意，累计解决群众身边小事120余件。“共筑晴窗”“共享花园”等13个微改造项目相继落地，让飞线充电、占用公共空间等顽疾得到根治。

　　如今，漫步武汉路社区，随处可见党建引领基层高效能治理带来的温暖变化：“武邻送餐”服务队为老人送去热乎饭菜，“匠人工坊”提供理发、裁缝等志愿服务3200余次，“全民小剧场”里传出孩子们的欢声笑语……

　　十三载春华秋实，张静从初出茅庐的社工成长为居民交口称赞的“贴心书记”，先后获得洛阳市“优秀党务工作者”“三八红旗手”及“全国优秀城乡社区工作者”等荣誉称号。

　　“社区工作没有惊天动地的大事，但把每一件小事做好，就是不平凡。”张静说，将继续用党建“红线”串起社区治理的千丝万线，让社区不断绽放新光彩。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图）
        "医疗接力"再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
