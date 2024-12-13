“全国民族团结进步模范个人”马丁：要当好讲解员，更要讲好民族融合故事

“讲解并不简单。‘讲’是方法，要以历史为镜、以现实为尺；‘解’是目的，要让历史文化‘活’起来。”近日，龙门石窟景区讲解员马丁在接受记者采访时说。

马丁在讲解(受访者供图)

马丁，回族，今年39岁，自2010年起担任龙门石窟讲解员。凭借扎实的文史功底和“专业与幽默相结合”的讲解风格，他成为广受认可的“金牌讲解员”。

去年9月，马丁赴京参加全国民族团结进步表彰大会，荣获“全国民族团结进步模范个人”称号。

15年前，出于对文史知识的浓厚兴趣和对家乡的深厚感情，马丁成为龙门石窟的一名讲解员。入行初期，理科出身的他总担心自己不够专业，怕被游客“问住”。这份紧迫感促使他始终保持学习的热情。2012年，他参加了河南省讲解员大赛。在准备演讲稿时，他注意到大多数人一提起龙门石窟，首先想到的是“武则天”或“卢舍那大佛”等元素，而他却将目光投向了北魏孝文帝。

通过对比龙门石窟与云冈石窟的风格、装饰等差异，马丁深入挖掘背后的历史，研究并阐释了北魏孝文帝汉化改革对民族融合的推动作用。这一独特视角令人耳目一新，助他在大赛中夺得一等奖。“这是我深入探索民族融合主题的起点。”马丁说。

15年来，马丁将龙门石窟的2345个窟龛、近11万尊造像、2800多块碑刻题记熟记于心，对其中蕴含的中华民族交融史如数家珍。他还多次赴敦煌莫高窟、云冈石窟、麦积山石窟、故宫等地实地考察与交流，不断深化对中华文明多样性与包容性的理解。“我希望通过我的讲解，帮助来自不同民族的游客在龙门石窟读懂历史、感知文明。”马丁说。

近年来，马丁将工作重心逐渐转向讲解员培训。至今，经他培训后上岗的大学生志愿讲解员及本单位专职讲解员已超过2000名。“我们不仅要当好景区讲解员，更要当好历史文化宣传员。”他说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）