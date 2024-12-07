洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳市举行隋唐洛阳城国家遗址公园建设项目专题协商会
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.14 23:22
我市举行隋唐洛阳城国家遗址公园建设项目专题协商会
张玉杰出席并讲话 孙延文主持

　　14日，我市举行隋唐洛阳城国家遗址公园建设项目专题协商会，广泛听取各界意见建议，积极回应社会公众关切，为隋唐洛阳城国家遗址公园建设凝聚共识、汇聚智慧、积聚合力。市长张玉杰出席会议并讲话，市政协主席孙延文主持会议。

　　会上，市自然资源和规划局负责同志通报了隋唐洛阳城国家遗址公园建设项目基本情况。与会老干部代表刘典立、郭丛斌、李良龙，以及市人大代表、市政协委员、文物专家、规划专家、文化名人、网络达人、群众代表等踊跃发言，围绕大遗址保护规划、中轴线复原展示、路网体系布局、交通组织优化、片区改造提升、文旅宣传推介等提出意见建议。有关部门紧扣工作实际一一作出回应。

　　张玉杰认真听取发言，向老干部们为城市建设发展的付出和指导，以及社会各界对洛阳大遗址保护展示和高品质古都文化体验区建设的关心支持表示感谢。他说，隋唐洛阳城是洛阳最宝贵的文化遗产，也是国家和民族的珍贵财富。要牢记习近平总书记殷殷嘱托，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，全面落实省委省政府和市委部署要求，始终把保护放在第一位，加强整体性、系统性保护，持续深化隋唐洛阳城考古发掘和研究，建设高品质古都文化体验区，把中华文化瑰宝保护好传承好传播好。要认真梳理、充分吸收社会各界意见建议，把重塑古都格局风貌摆在重要位置，在操作层面深度研究工作，高质量编制隋唐洛阳城国家遗址公园规划，细致谋划实施遗址保护展示、路网系统优化、城市片区更新等工作，更好恢复古都历史中轴线、展现盛世隋唐气象，使其在新时代焕发新活力、绽放新光彩。要尽快实施一批标志性、引领性项目，加强工作统筹，明确时间节点，精雕细琢打造精品工程，走好网上网下群众路线，防范化解各类风险隐患，植入更多文旅消费新业态新场景，把洛阳打造成独具魅力的古都文化旅游目的地。

　　李新红、魏险峰、余杰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
