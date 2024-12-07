10月14日，呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班第九次会议在郑州召开，听取项目推进有关情况汇报，安排部署下阶段工作，全力以赴推动项目建设提速提效。

呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班第九次会议召开

江凌主持并讲话

10月14日，呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班第九次会议在郑州召开，听取项目推进有关情况汇报，安排部署下阶段工作，全力以赴推动项目建设提速提效。省人大常委会党组副书记、副主任，洛阳市委书记，省呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班组长江凌主持会议并讲话。

呼南高铁焦洛平段是国家高速铁路网的重要组成部分，也是河南省“十四五”时期谋划实施的重大基础设施项目。在国家有关单位和省委省政府的大力支持下，经过各方共同努力，项目推进取得积极进展，洛阳黄河公铁大桥、邙山隧道、洛阳特大桥等控制性工程开工建设，项目资金筹措、先行用地报批、全线施工图设计审查等相关工作有力有序有效推进。

会上，省发展改革委汇报了项目进展情况及下步工作考虑；省铁建投集团汇报了工程进展、资金承接、正式用地报批计划安排等情况。省直有关部门及沿线的洛阳市、平顶山市、焦作市和济源示范区围绕各自工作进展及下步打算作了发言。会议逐一明确了省直有关部门和沿线城市的具体工作责任。

会议指出，加快推动呼南高铁焦洛平段项目建设，对优化完善区域高铁路网布局，提升交通互联互通水平，加快推动区域高质量发展，更好造福沿线人民具有重要意义。省委省政府高度重视呼南高铁焦洛平段项目建设，给予了有力的政策和资金支持。省直各有关部门和沿线各地要认真落实省委省政府部署要求，切实增强责任感和紧迫感，抢时间、往前赶，千方百计加快项目建设进度，推动形成更多实物工作量，确保完成年度投资计划。要突出抓好关键工作，用足用好国家政策机遇，做好项目资金筹措和及时拨付，加快先行用地交付、临时用地交付、正式用地报批和沿线文物勘探，加快推动先行用地段全线开工、“三电”及管线迁改和站房建筑设计，为工程全线开工建设奠定坚实基础。要强化统筹协调，列出工作清单，明确时间节点，压实各方责任，强化跟进落实，及时解决存在问题，确保项目建设顺利推进，尽快掀起全面建设热潮。

省直有关部门及洛阳市、平顶山市、焦作市、济源示范区相关负责同志等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)