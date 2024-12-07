累计接待游客超6亿人次！洛阳“十四五”文旅融合交出亮眼答卷

|
10月14日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第四场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期推进文旅融合和文物博物馆事业高质量发展有关情况。
“十四五”时期，洛阳牢牢把握“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅特点，推动文旅深度融合，创新文物活化利用，加强考古发掘研究，文旅发展呈现新气象、取得新成效，累计接待游客超6亿人次，旅游收入接近4800亿元。
文旅融合绘就崭新图景，消费能级实现新跃升
“十四五”时期，洛阳着力打造1+3高品质古都文化体验区，推动从“旅游城市”向“城市旅游”转变，多次入选全国热门旅游城市。大力发展汉服体验、沉浸演艺、研学旅游等新文旅业态，“汉服热”带火“洛阳热”，构建汉服全链条服务体系，去年吸引超500万人次参与汉服体验。
洛阳探索打造“只看洛阳城”系列演艺产品，研学旅游构建全龄段体验场景，培育研学基地、营地102家，研学承办机构54家。文旅消费规模连创新高，旅游年票五年销售超240万张，销售额达1.85亿元。2024年，全市接待游客1.53亿人次、旅游总收入1208.6亿元，较“十三五”末分别增长64.58%、51.95%。
匠心精品声动四方，河洛文脉彰显新活力
洛阳始终坚持保护优先，较早制定非遗保护地方条例，“河洛非遗新青年”故事声名远扬海外，成功打造9项国家级非遗项目、培育7名非遗代表性传承人等。打造黄河文化精品旅游带，直接惠及沿线150余万群众，打造国家级乡村旅游重点村镇6个。
同时，洛阳积极推出艺术文化精品，洛阳豫剧院关美利荣获白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖，豫剧现代戏《工匠春秋》成功入选国家艺术基金年度资助名单等。