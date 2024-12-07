15日开抢！洛阳今秋第一波文旅消费券来了

10月14日，洛报融媒记者从洛阳市文广旅局获悉，2025年“洛享金秋 嗨购神都”消费季文旅领域第一波消费券将于10月15日上午10时发放，以真金白银让国内外游客享受实实在在的福利。

15日10时起，市民游客可登录相关平台搜索“洛阳文旅消费券”关键词进入相关活动页面参与，首轮消费券活动持续至11月14日。本次消费券均有使用有效期，建议根据出游计划抢券消费。

洛阳市文广旅局有关负责人介绍，日前2025年“洛享金秋 嗨购神都”消费季活动已开启，根据计划，文旅领域以4500万元消费券点燃金秋消费季，在10月15日至12月31日期间先后分三轮次发放消费券。补贴资金将遵循“总额控制、先到先得、滚动使用、用完即止”的原则，根据不同阶段、平台和品类的实际领取核销情况，动态优化调整资金分配。

【时间安排】

第一阶段：10月15日至11月14日

第二阶段：11月15日至12月14日

第三阶段：12月15日至12月31日

【面向对象】

2025年10月15日至2025年12月31日期间国内外来洛游客和市民。

【发放平台及相关设置】

● “一票游洛阳”活动

发放平台：“一码游洛阳”小程序、微信公众号等

具体内容：线上购买99元联票，可畅游龙门石窟、龙潭大峡谷、明堂天堂、应天门、九洲池、牡丹阁、荆紫仙山等多家A级景区(点)(首道门票)。目前已开售。

●“特惠住神都”活动

发放平台：携程、美团、抖音

消费券种类：满200减50、满300减70、满400减100、满500减120等4种，每个用户限参与1次，下单时自动匹配最大优惠消费券。有效期5天。

适用范围：洛阳东山宾馆、洛阳伊水大酒店、古都御景、九间房酒店、九里云溪野奢度假酒店、洛阳国际大酒店、洛阳华茂春松酒店、洛阳万豪酒店、洛阳万怡酒店等1000多家酒店民宿。