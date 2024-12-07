“十四五”期间，洛阳新增7家4A级景区

10月14日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第四场新闻发布会，围绕打造高质量、多样化的文旅文创新业态、新产品，推进文旅融合等内容，洛阳市文广旅局相关负责人回答记者提问。

10月14日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第四场新闻发布会，围绕打造高质量、多样化的文旅文创新业态、新产品，推进文旅融合等内容，洛阳市文广旅局相关负责人回答记者提问。

“十四五”以来，洛阳市牢牢把握新文旅特点，以城市文旅、乡村旅居两大板块建设为引领，以古都文化为核心，以牡丹文化、黄河文化、自然山水为脉络，构建城市区古都文化体验区、北翼黄河文化精品旅游带和南翼伏牛山国民休闲旅游度假地“一心两翼”全域旅游发展格局，持续打造有场景、有故事的沉浸式文旅产品。

洛阳聚焦打造“1+3”高品质古都文化体验区,统筹考虑风貌、业态、运营，把“客流量”转化为消费量。涧西区5G+XR元宇宙科幻乐园，实现“工业遗产+电竞+文旅”梦幻联动。网红街区西工小街，领跑古都美食夜经济。老城区将城市旧空间焕新，天心产业园、天心校场里打造古韵文化新地标。孟津区魏坡新序街区将清代民居建筑群与时尚设计相融合，点燃首店经济新引擎。一街一景、各具特色，实现居民与游客的主客共享。

依托丰富的历史文化资源，洛阳打造全国沉浸式文旅目的地。开创了把一座城市作为剧本载体的先河，开发“全城剧本娱乐”“神都奇幻志”等沉浸式文旅产品，推出博物馆奇妙游项目。深入开展“汉服融城”，与景区、餐饮相结合打造《寻迹洛神赋》《凤舞神都》《武皇盛宴》等沉浸式演艺，让观众“一秒梦回千年，一步踏入画中”。

繁荣“古都夜八点”文旅市场，洛阳布局“夜游”“夜娱”“夜食”“夜购”“夜演”“夜拍”等6大业态300多个点位近千场文旅促消费活动。创新举办露营生活季、国际咖啡节等特色活动，持续围绕“主理人经济”实施洛YOUNG小店扶持计划，发放小店专项消费券引流造势。推动“文创+”跨界融合等，洛阳三彩、牡丹瓷、考古盲盒、通关文牒等文创产品频频出圈，传统文化变身喜闻乐见的“时尚单品”。

立足资源禀赋，推动全域发展。汝阳县打造集温泉疗养、艾灸理疗等于一体的森林康养文旅产品。嵩县推动“山城”向“湖城”转变，环陆浑湖植入海角湾、爱情岛等特色场景40余处。栾川县抢抓民宿产业“风口”，实施重渡沟、老君山等四大民宿集群建设。洛宁县重点发展户外骑行越野业态等。与此同时，洛阳市持续推进交旅融合，287公里“黄河古都”一号旅游公路洛阳段全线贯通，1500余公里生态伏牛一号旅游公路全线建成，串联4个5A级景区以及50余个景区景点。“十四五”期间，洛阳新增二里头夏都遗址博物馆等4A级景区7家，新增老城历史文化街区等国家级旅游休闲街区2家，新增龙潭峡旅游度假区等省级旅游度假区3家等，形成了“南北辉映、珠玉成环、片状发展”的全域旅游发展新格局。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 刘嘉仪 通讯员 李文渊 文/图）