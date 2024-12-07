洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“十四五”期间，洛阳新增7家4A级景区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.14 20:19
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　10月14日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第四场新闻发布会，围绕打造高质量、多样化的文旅文创新业态、新产品，推进文旅融合等内容，洛阳市文广旅局相关负责人回答记者提问。

　　“十四五”以来，洛阳市牢牢把握新文旅特点，以城市文旅、乡村旅居两大板块建设为引领，以古都文化为核心，以牡丹文化、黄河文化、自然山水为脉络，构建城市区古都文化体验区、北翼黄河文化精品旅游带和南翼伏牛山国民休闲旅游度假地“一心两翼”全域旅游发展格局，持续打造有场景、有故事的沉浸式文旅产品。

　　洛阳聚焦打造“1+3”高品质古都文化体验区,统筹考虑风貌、业态、运营，把“客流量”转化为消费量。涧西区5G+XR元宇宙科幻乐园，实现“工业遗产+电竞+文旅”梦幻联动。网红街区西工小街，领跑古都美食夜经济。老城区将城市旧空间焕新，天心产业园、天心校场里打造古韵文化新地标。孟津区魏坡新序街区将清代民居建筑群与时尚设计相融合，点燃首店经济新引擎。一街一景、各具特色，实现居民与游客的主客共享。

　　依托丰富的历史文化资源，洛阳打造全国沉浸式文旅目的地。开创了把一座城市作为剧本载体的先河，开发“全城剧本娱乐”“神都奇幻志”等沉浸式文旅产品，推出博物馆奇妙游项目。深入开展“汉服融城”，与景区、餐饮相结合打造《寻迹洛神赋》《凤舞神都》《武皇盛宴》等沉浸式演艺，让观众“一秒梦回千年，一步踏入画中”。

　　繁荣“古都夜八点”文旅市场，洛阳布局“夜游”“夜娱”“夜食”“夜购”“夜演”“夜拍”等6大业态300多个点位近千场文旅促消费活动。创新举办露营生活季、国际咖啡节等特色活动，持续围绕“主理人经济”实施洛YOUNG小店扶持计划，发放小店专项消费券引流造势。推动“文创+”跨界融合等，洛阳三彩、牡丹瓷、考古盲盒、通关文牒等文创产品频频出圈，传统文化变身喜闻乐见的“时尚单品”。

　　立足资源禀赋，推动全域发展。汝阳县打造集温泉疗养、艾灸理疗等于一体的森林康养文旅产品。嵩县推动“山城”向“湖城”转变，环陆浑湖植入海角湾、爱情岛等特色场景40余处。栾川县抢抓民宿产业“风口”，实施重渡沟、老君山等四大民宿集群建设。洛宁县重点发展户外骑行越野业态等。与此同时，洛阳市持续推进交旅融合，287公里“黄河古都”一号旅游公路洛阳段全线贯通，1500余公里生态伏牛一号旅游公路全线建成，串联4个5A级景区以及50余个景区景点。“十四五”期间，洛阳新增二里头夏都遗址博物馆等4A级景区7家，新增老城历史文化街区等国家级旅游休闲街区2家，新增龙潭峡旅游度假区等省级旅游度假区3家等，形成了“南北辉映、珠玉成环、片状发展”的全域旅游发展新格局。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 刘嘉仪 通讯员 李文渊 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家...
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        “医疗接力”再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
  • ·七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽丝剥茧揪出颅内罕见瘤
  • ·月经初潮迟迟不来咋回事？
  • ·支架、药物球囊都放了，为啥还会心绞痛？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 世界领先！“洛阳创新”智慧矿山...
  • 祝贺！洛阳1个集体、3名个人获全...
  • 15日10时开抢！洛阳首期消费券来了
  • 洛阳又有6家单位获批设立博士后创...
  • 河南科技大学驻村第一书记郭韬：...
  • 洛平：以新文旅眼光重塑滨水空间
  • 45名文艺志愿者将赴洛阳乡村支教
  • 本周五，洛阳女排将迎战商丘队
  • 10名员额法官、员额检察官现场接...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
    AI视频 |看！河洛...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605