锦绣田园气象新——洛阳“十四五”集中连片发展乡村特色产业

一方水土孕育一方物产。黄河之滨，中原腹地，河洛山乡以“五山四岭一分川”的多样地貌、兼具南北之长的气候特征和源远流长的历史文脉，孕育了丰饶的物产、秀美的乡村和厚重的农耕文明。

翻开新时代的振兴图景，“山乡巨变”跃然眼前：在宜阳韩城，火红的辣椒遍布丘陵，麦椒轮作、粮经结合，装满了“粮袋子”，鼓起了“钱袋子”；在洛宁上戈，矮化密植、水肥一体的现代种植模式和配套完善的冷链、分拣、电商渠道，赋予了苹果更高价值；在栾川三川，豫西老屋蝶变新生，“隐心谷”高端民宿成为游客向往的诗和远方……

振兴乡村，产业为先，富民为要。“十四五”时期，全市上下深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，学习运用“千万工程”经验，牢固树立大农业观、大食物观，以特色产业发展为重点集中连片推进乡村振兴，粮食生产能力更加稳固，农业产业链条更加完善，农民收入水平稳步增长，锦绣田园更加多姿多彩。

从分散经营到连片发展

今年，连绵的秋雨，让忙碌的秋收变得更加紧张。

雨过天晴，宜阳县韩城镇桃村高标准农田示范方的玉米抢收全面展开。田间地头，收割机隆隆驶过，玉米穗颗粒归仓；收储基地，烘干设备马力全开、昼夜不停。

“玉米长得很结实，烘干设施跟上，还是丰收年。”鼎德农业科技公司总经理麦海伟驻守田头，手中的玉米棒子粗壮饱满。

麦海伟是新农人，承包的5000亩土地，全部实施高标准农田改造。从农业物联网到水肥一体化，从无人机飞防到全程机械化，现代农业园区里的农业新质生产力拔节生长。

距此不远，益民现代农业产业园也在韩城拔地而起。这里以高标准农田改造提升耕地地力、以土地流转发展连片种植、以麦辣轮作提高种植收益、以精深加工和仓储交易重构产业链条，成为全国辣椒产业的高地。

从一隅观全局，洛阳耕地面积519万亩，旱薄地多、水浇地少，小农经营占比大，规模经营占比小，是突出短板所在。

如何把饭碗端得更牢、让农民收入更高？“十四五”时期，我市坚持集中连片发展理念，全域推进高标准农田建设，强化农业科技和装备支撑，推动“小田变大田”“旱田变良田”“高标准农田变高效益农田”，加快重塑农业产业格局。

看土地质量，全市已累计建设高标准农田259万亩，适度规模经营成为主流。看农业“芯片”，洛阳市农林科学院搭建“洛”字号良种体系，农业新品种推广应用率达到98%；看农机装备，总动力524.8万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率达到80%；看生产场景，水肥一体、飞防植保、物联网监测已成常态。

如今，从分散经营到连片发展，从靠天吃饭到旱涝保收，从传统种植到智慧种田，农业抗风险能力和综合竞争力持续提升，河洛粮仓更加殷实稳固。