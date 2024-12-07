“立法保护+活化利用”！洛阳不断探索非遗传承新路径

10月14日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第四场新闻发布会，围绕非物质文化遗产保护等，洛阳市文广旅局相关负责人回答记者提问。

近年来，洛阳市大力推进非物质文化遗产保护传承和河洛文化生态保护实验区建设，现有国家级非遗代表性项目9项、省级89项、市级240项、县区级1183项；国家级非遗代表性传承人7名、省级76名、市级267名、县区级1126名。2020年6月，文化和旅游部批准在洛阳设立国家级“河洛文化生态保护实验区”。

加强地方立法保护。洛阳市先后出台《洛阳市非物质文化遗产档案管理制度》《洛阳市非物质文化遗产项目保护指南》《进一步加强非物质文化遗产档案建设规范名录体系认定备案工作的意见》等制度，依法加强科学保护。

多次举办非遗展示展演活动，推动非遗融入现代生活。文化和旅游部非遗司在洛召开2021“黄河流域非物质文化遗产保护传承弘扬协同机制研讨活动”。洛阳举办“黄河之礼”非遗创意主题展、“春和景明”2024、2025年国家级文化生态保护实验区交流展示活动等，让河洛飞花、古都乡韵等非遗品牌活动得以培育，带动非遗融入现代生活，增强群众对传统文化的认同感和归属感。

不断强化非遗资源转化。目前洛阳全市设立了30个非遗工坊，汝阳县段氏传统手工布鞋衲制技艺非遗工坊案例、孟津区高家三彩非遗工坊案例分别入选第一批、第二批全国非遗工坊典型案例。2025年“唐三彩：流釉淌出的多彩乡村路”等5个案例入选河南省非遗助力乡村振兴典型案例。

促进非遗与旅游融合发展。老城历史文化街区和洛邑古城非遗特色街区已见雏形。栾川县获评河南省第一批“非遗助力乡村振兴”试点地区名单。“匠心寻彩 根在河洛”非遗研学体验之旅入选2022全国非遗特色旅游线路。

下一步，洛阳市将以加快推进河洛文化生态保护实验区建设为引领，全面推进生态区系统性整体保护，打造老城历史文化街区、洛邑古城、栾川重渡沟景区、孟津南石山三彩小镇等非遗特色街区和特色小镇。开展河洛文化调查研究等，利用传统节日、文化和自然遗产日等组织开展形式多样、内容丰富的非遗传承实践活动，持续扩大非遗的社会知晓度和影响力。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 刘嘉仪 通讯员 李文渊 裴俊虎 文/图）