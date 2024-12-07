洛阳38个项目有望获得超亿元省级专项资金支持

14日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市今年以来积极向上争取项目和资金，于日前成功推动38个项目进入2025年省级制造业高质量发展专项资金项目公示名单，有望获得专项资金超亿元，通过“应推尽推”助力企业降本增效。

14日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市今年以来积极向上争取项目和资金，于日前成功推动38个项目进入2025年省级制造业高质量发展专项资金项目公示名单，有望获得专项资金超亿元，通过“应推尽推”助力企业降本增效。

省级制造业高质量发展专项资金采用奖励、补助等支持方式，以高端化、智能化、绿色化为导向，主要用于支持企业技改创新、重点产业链群提升、优质企业培育等，通过专项资金精准投入，进一步培育发展新质生产力，构建现代化产业体系。

自该项工作开展以来，洛阳市工信局认真落实《河南省支持企业降本增效若干政策措施》，以推动工业领域技术改造和设备更新为契机，积极梳理工业领域相关政策16项，分类储备符合条件的企业项目53个，涵盖工业转型升级、产业技术创新、数字化转型、示范引领、中小企业等多个领域。

聚焦项目服务，洛阳市工信局通过常态化赴县区调研服务、分类送政策进企业等措施，组织有申报意愿的企业开展座谈并开展精准辅导，确保项目“应推尽推”；同时对“专精特新”等重点企业开展前置服务，最大力度争取上级部门资金支持。

据统计，洛阳此次入选项目重点面向全市链主企业和专精特新中小企业，覆盖专精特新“小巨人”企业30余家，包含制造业创新中心类、首台(套)重大技术装备类、技改示范类等11个种类，进入公示名单项目占推荐上报项目比例71.6%。其中，既包含洛轴科技运动型多用途汽车用高端轮毂轴承单元装备升级项目等技术改造示范，也囊括河南省智能农机创新中心、煤电铝一体化工业互联网平台等重要载体建设。后续资金陆续到位，将为洛阳市企业在技术创新、技术升级、数字化绿色化转型等方面提供真金白银支持。

下一步，洛阳市工信局将继续深入企业了解需求，为企业在后续项目实施等过程中提供全方位、保姆式服务，并通过研究上级政策导向和资金投向，加强项目研发过程管理和研发成果申报，进一步引导全市企业加大研发投入和转型力度，推动企业持续提质增效。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃 文/图)