洛阳“十四五”文物博物馆事业高质量发展成果丰硕
　　一座洛阳城，半部华夏史。围绕文物保护与城市发展，洛阳一直探索创新路径。在14日举行的洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题第四场新闻发布会上，洛阳市文物局详细介绍了“十四五”期间全市在推进文物博物馆事业高质量发展方面取得的成就。

　　坚持保护第一，筑牢历史文脉根基

　　“十四五”期间，洛阳市不断加强文物保护力度，筑牢历史文脉根基。通过加强组织领导，坚持规划引领，建立健全体制机制，全面落实“考古前置”，切实加强城乡建设中历史文化保护传承。

　　立法保护工作成效显著，出台《二里头遗址保护条例》《关林保护条例》。全市文物安全态势整体平稳，连续42年实现“文物安全年”。

　　洛阳市扎实开展第四次全国文物普查，全面摸清文物家底，9320处“三普”登记文物全部完成复查，新发现不可移动文物1800处。

　　“四有”工作不断加强，实施了白马寺文物、关林、河南府城隍庙等一大批重点文物保护单位保护修缮工程，各级文物保护单位保护状况都得到有效改善。

　　申遗工作取得重要阶段性进展，二里头遗址、山陕会馆、关林等列入国家申遗预备名单。

　　加强考古发掘，探寻中华文明密码

　　洛阳市在考古发掘领域取得显著成就，为探寻中华文明密码作出重要贡献。机构建设方面，龙门石窟研究院提升为副厅级省政府直属事业单位，整合市文物考古研究院、市文物交流中心和市文物勘探中心，成立正处级的洛阳市考古研究院。同时，规划建设国家夏商文明考古研究中心，打造国内一流的综合考古研究中心。

　　洛阳市自觉担负起中华文明探源、夏商文明研究重大历史使命，主动融入“中华文明探源工程”“考古中国”等重大项目。聚焦中华文明发展早期阶段，持续开展关键片区考古调查和重点遗址考古发掘工作，二里头遗址总发掘面积达6.01万平方米。

　　田野考古取得一系列重要成果，5项考古项目入选全国“百年百大考古发现”，21项考古项目获全省“百年百大考古发现”，二里头都邑多网格式布局入选“2022年度全国十大考古新发现”，苏羊遗址、香山寺遗址获评“2023年度河南省十大考古新发现”，白草坡东汉陵园遗址入围“2024年中国考古新发现”。

    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
